أخبار عاجلة

فيديو| لهذه الأسباب يرفض حازم إمام الترشح لرئاسة الزمالك حاليا -
بالفيديو.. حازم إمام عن تصريحات شيكابالا: «بعد أيه؟» -
فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
القبض على الشاب المتهم بقتل أمه طعنًا بالـ"الزجاج" في الشرقية -
بالفيديو| كريم حسن شحاتة: «أي مدرب هييجي الزمالك مش هينجح» -
بالفيديو.. حازم إمام: أرفض استمرار هذا اللاعب مع الزمالك -
بالفيديو.. شيكابالا: تُوجنا بالسوبر بسبب دعوات الجماهير -
هازارد يواصل تحطيم الأرقام.. ولعنة «البريميرليج» تطارد جوارديولا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

حظك اليوم برج الدلو يوم الأحد 2015/5/17

Google+ Print
حظك اليوم برج الدلو يوم الأحد 2015/5/17 حظك اليوم برج الدلو يوم الأحد 2015/5/17
يتسم بأنه شخص صادق، وفى وصاحب ولاء، مبدئى، مبتكر، مستقل وذكى وعيوبه تكمن فى أنه عنيد، يقف ضد الأمور، مشاكس، غير متوقع التصرفات، غير عاطفى وله استقلاليته، كما أنه لا يحب التفنن فى تناول الأطعمة لكنه يتناول وجبتين.

توقعات جاكلين عفيفى لأصحاب على المستوى العاطفى والمهنى والصحى


>

مهنيًا:

ينتقل فينوس إلى برجك لتحتفل بجاذبية كبيرة وسحر تمارسه على الجميع ولا ترفض التعامل مع الآخرين.
>

عاطفيًا:

تناقش بعض الشئون العائلية العالقة وتتخذ بشأنها قرارات مهمة وصائبة.
>

صحيًا:

انتبه لحوادث السير فأنت تحب السرعة ولا تحسب حسابًا لعواقبها

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى