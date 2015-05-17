حظك اليوم برج الدلو يوم الأحد 2015/5/17

يتسم برج الحوت بأنه شخص صادق، وفى وصاحب ولاء، مبدئى، مبتكر، مستقل وذكى وعيوبه تكمن فى أنه عنيد، يقف ضد الأمور، مشاكس، غير متوقع التصرفات، غير عاطفى وله استقلاليته، كما أنه لا يحب التفنن فى تناول الأطعمة لكنه يتناول وجبتين.إعلان - Ads إعلان - Ads
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توقعات جاكلين عفيفى لأصحاب برج الدلو على المستوى العاطفى والمهنى والصحى
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مهنيًا:ينتقل فينوس إلى برجك لتحتفل بجاذبية كبيرة وسحر تمارسه على الجميع ولا ترفض التعامل مع الآخرين.
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عاطفيًا:تناقش بعض الشئون العائلية العالقة وتتخذ بشأنها قرارات مهمة وصائبة.
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