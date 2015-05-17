حظك اليوم برج السرطان يوم الأحد 2015/5/17

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج السرطان

مهنيًا:

عاطفيًا:

صحيًا:

شديد الحساسية فى أنك تستشعر على الفور أحاسيس الآخرين واحتياجاتهم. فأنت حقل مشاعر حيّة ولا حدود للمعلومات التى يمكن لحواسك غير المرئية التقاطها. فأنت مدرك التيارات التحتية الغامضة التى تتدفق من تحت سطح الحياة التى نعرفها ونراها فى كل يوم. ونتيجة ذلك تنقل إليك درجة حدسك السامية معرفة لا يمكن للآخرين التوصل إليها.مستفيدًا من نصائح الزملاء وخبرتهم يمكنك أن تزيد من دخولك وتحسن استثماراتك.تكثر الصدامات وتعانى على الأرجح عدم تفهم الحبيب حاجاتك الشخصية أو عدم تقديره رغبتك فى بعض الحرية.تمر بفترة متشنجة تعكس توترًا شديدًا فى الأعصاب، سيطر على نفسك وحاول أن تسترخى ولا تهمل حالتك هذه.