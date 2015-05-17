حظك اليوم برج العذراء يوم الأحد 2015/5/17

محب للعلم، فصيح، متحدث لبق مع الميل للنقد اللاذع. مزاجك عصبى وميال إلى العناد، ومن خصائصك الإحساس بالواقع، يسعدك دائمًا أن تعلم أن العمل يجرى على خير ما يرام، أو أن أزمة ما فى العمل قد انتهت. تضايقك ضغوط المسئولين عليك وتؤثر فيك إلى الحد الذى يجعلك لا تسمح لنفسك بالوقت الكافى ولا بالوسائل التى تساعدك على الاسترخاء أو الاستمتاع بالحياة.

>مهنيًا: تحاش الانتقاد والانفعال الشديد ولا تتطرّف فى مواقفك، وتنجح فى إعادة بناء ما تهدّم سابقًا، وبدء صفحة جديدة.

>عاطفيًا: يكون من اللافت جدًا قيام أحد من هم حولك بمحاولات للفت انتباهك، لكنك لن تعيرهم أى اهتمام.

>صحيًا: تحسن اختيار لائحة طعامك المفيدة، بعدما وضعت حدًا للإفراط فى تناول المأكولات المضرة.

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شبكةعيونالإخبارية

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