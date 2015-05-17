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حظك اليوم برج العقرب يوم الأحد 2015/5/17

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حظك اليوم برج العقرب يوم الأحد 2015/5/17 حظك اليوم برج العقرب يوم الأحد 2015/5/17
يتميز أصحاب بأنهم غامضون، وطموح وصاحب ذكاء حاد وشخصية قوية، برجك العقرب يجلب لك المال والشهرة والنجاح الأدبى والمادى والحظ، والحفظ من الحوادث والسلطة والغلبة والانتصار .
>مهنيًا: ينتقل فينوس إلى ليعلن عن بعض الفوضى فى حياتك المهنية لكنك تفيض حيوية وتتخلص من مشكلات أزعجتك طويلاً.
>عاطفيًا: تبذل كل الجهد لإرضاء من تحب وجعله أكثر تقرّبًا منك، وتستعيد دينامية حياتك العاطفية.
>صحيًا: تناول الأطعمة الغنية بالألياف الغذائية ومضادات التأكسد، مثل الخضار.

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مصر 365

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