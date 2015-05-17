حظك اليوم برج العقرب يوم الأحد 2015/5/17

يتميز أصحاب برج العقرب بأنهم غامضون، وطموح وصاحب ذكاء حاد وشخصية قوية، برجك العقرب يجلب لك المال والشهرة والنجاح الأدبى والمادى والحظ، والحفظ من الحوادث والسلطة والغلبة والانتصار .إعلان - Ads إعلان - Ads
>مهنيًا: ينتقل فينوس إلى برج الدلو ليعلن عن بعض الفوضى فى حياتك المهنية لكنك تفيض حيوية وتتخلص من مشكلات أزعجتك طويلاً.
>عاطفيًا: تبذل كل الجهد لإرضاء من تحب وجعله أكثر تقرّبًا منك، وتستعيد دينامية حياتك العاطفية.
>صحيًا: تناول الأطعمة الغنية بالألياف الغذائية ومضادات التأكسد، مثل الخضار.
>مهنيًا: ينتقل فينوس إلى برج الدلو ليعلن عن بعض الفوضى فى حياتك المهنية لكنك تفيض حيوية وتتخلص من مشكلات أزعجتك طويلاً.
>عاطفيًا: تبذل كل الجهد لإرضاء من تحب وجعله أكثر تقرّبًا منك، وتستعيد دينامية حياتك العاطفية.
>صحيًا: تناول الأطعمة الغنية بالألياف الغذائية ومضادات التأكسد، مثل الخضار.