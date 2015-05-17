حظك اليوم برج الميزان يوم الأحد 2015/5/17

الميزان هو برج العلاقة الإنسانية والزواج والمساواة والعدل، فهو يرمز إلى حاجة فرد إلى آخر والقدرة على الاهتداء إلى النور وإلى الحب الذى يمنح الحياة فى العلاقة بفرد آخر، هو الاتحاد على أى مستوى كان فكريا أو عاطفيا أو متعلقًا بالعمل وهو انتشار الذات، رغبة فى الاهتداء إلى الشريك الذى يقاسمه أفراحه. هو القدرة على التعرف على احتياجات الآخرين وتطوير قدراتنا فى مجال الدبلوماسية وسلامة الذوق والتهذيب إلى أقصى الحدود.>مهنيًا: يتعقد برنامج وقتك بعض الشىء، واليوم هو الوقت المناسب لتكون على مستوى المشاريع التى ستدافع عنها.

عاطفيًا: تدعو الشريك إلى مصاحبتك فى هدوء الحياة فلا دعوات صاخبة ولا حياة اجتماعية حافلة.

>صحيًا: من حسن حظك أنك محاط بأشخاص لا يقلون عنك اهتمامًا بالشأن الرياضى، ما يشجعك على ممارستها بانتظام.