حظك اليوم برج القوس يوم الأحد 2015/5/17

القوس يرمز إلى السفر، والتفاؤل، والتعليم العالى، وعدم الالتزام بالقوانين، عدم المسئولية. كوكبك الحاكم جوبيتير يجعلك برجك متفائلاً مرحًا مستقلاً، ويجلب لك المال والشهرة والحب، ويساعدك على الكسب السريع والنجاح فى الصفقات.>مهنيًا: يدخل فينوس إلى منزلك الثالث، أى إلى الدلو، فيحيطك بالأجواء الواعدة بعد فترة من مراوحة المكان.

عاطفيًا: تعيش حياة عاطفية على مستوى عالٍ، وتظهر لكل من حولك صورة إيجابية عنك، وتمنحهم الإحساس بالثقة والمحبة.

صحيًا: أنت شديد الانهماك بأعمالك وقد ترهق نفسك وتهمل صحتك، ولكن مع قليل من الراحة الجسدية تسترد عافيتك وطاقتك.