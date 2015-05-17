حظك اليوم برج الأسد يوم الأحد 2015/5/17

يتميز أصحاب برج الأسد بالكرم البالغ، يرفضون المساعدة ولا يقبلونها إلا مُكرهين وفى حالات استـثـنائية، ومقابل ذلك لا يردون محتاجًا ولو اضطروا إلى الاستدانة من أجله، ودائمًا ما يتميزون بالصرامة والحزم فى تعاملاتهم العملية.

>تتوقع خبيرة الأبراج ماجى فرح أنه يمكنك اليوم تبنى موقف مؤيد لتقوية الروابط الأسرية، وسوف تتقبل ذلك عائلتك بسعادة وتدعمك فى خططك، وهذا التعزيز فى العلاقات يستمر فى حياتك العاطفية، وقد تتعرف على شخص محدد، وينتج عن ذلك علاقة طويلة المدى.

شبكةعيونالإخبارية

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