أخبار عاجلة

فيديو| لهذه الأسباب يرفض حازم إمام الترشح لرئاسة الزمالك حاليا -
بالفيديو.. حازم إمام عن تصريحات شيكابالا: «بعد أيه؟» -
فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
القبض على الشاب المتهم بقتل أمه طعنًا بالـ"الزجاج" في الشرقية -
بالفيديو| كريم حسن شحاتة: «أي مدرب هييجي الزمالك مش هينجح» -
بالفيديو.. حازم إمام: أرفض استمرار هذا اللاعب مع الزمالك -
بالفيديو.. شيكابالا: تُوجنا بالسوبر بسبب دعوات الجماهير -
هازارد يواصل تحطيم الأرقام.. ولعنة «البريميرليج» تطارد جوارديولا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

حظك اليوم برج الأسد يوم الأحد 2015/5/17

Google+ Print
حظك اليوم برج الأسد يوم الأحد 2015/5/17 حظك اليوم برج الأسد يوم الأحد 2015/5/17
يتميز أصحاب برج الأسد بالكرم البالغ، يرفضون المساعدة ولا يقبلونها إلا مُكرهين وفى حالات استـثـنائية، ومقابل ذلك لا يردون محتاجًا ولو اضطروا إلى الاستدانة من أجله، ودائمًا ما يتميزون بالصرامة والحزم فى تعاملاتهم العملية.
>تتوقع خبيرة الأبراج ماجى فرح أنه يمكنك اليوم تبنى موقف مؤيد لتقوية الروابط الأسرية، وسوف تتقبل ذلك عائلتك بسعادة وتدعمك فى خططك، وهذا التعزيز فى العلاقات يستمر فى حياتك العاطفية، وقد تتعرف على شخص محدد، وينتج عن ذلك علاقة طويلة المدى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى