حظك اليوم برج الثور يوم الأحد 2015/5/17

الثور هو الثروة وهى ليست المتمثلة فى المال والممتلكات والمقتنيات المادية فحسب بل ثراء الروح أيضًا. يرمز إلى المال قوة الاحتمال، الوفاء، الثراء، العناد، الجشع يتحكم الثور فى كل شيء فى الحياة المرئية التى نراها ونلمسها ونسمعها ونشمها ونذوقها الأرض والبحر والجو وكل شيء نعتبره حقيقيًّا فى العادة. هو رمز التدبير والادخار.>عاطفيًا: مرور كلّ من كوكب الزهرة وكوكب المريخ ببرجك، مع بداية هذا الشهر، سيدعمك من الناحية العاطفية. هذه الفترة ستكون مميزة وممتعة لاسيما بالنسبة للأزواج من مواليد هذا البرج.

عمليًا: ستحظى خلال هذه الفترة بدعم مجموعة من الكواكب لاسيما من الناحية المهنية. بداية من 21 من هذا الشهر، ستتمكن من إنجاز مشاريعك والمضى قدمًا فى العمل.

نصيحة: حذار من الاجهاد وكثرة الضغوطات، إذ أنّ عواقبها ستكون وخيمة على صحتك وسلامتك. لا تتردّد فى أخذ قسطا من الراحة لاستعادة نشاط وحيويتك المعهودة.