أخبار عاجلة

فيديو| لهذه الأسباب يرفض حازم إمام الترشح لرئاسة الزمالك حاليا -
بالفيديو.. حازم إمام عن تصريحات شيكابالا: «بعد أيه؟» -
فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
القبض على الشاب المتهم بقتل أمه طعنًا بالـ"الزجاج" في الشرقية -
بالفيديو| كريم حسن شحاتة: «أي مدرب هييجي الزمالك مش هينجح» -
بالفيديو.. حازم إمام: أرفض استمرار هذا اللاعب مع الزمالك -
بالفيديو.. شيكابالا: تُوجنا بالسوبر بسبب دعوات الجماهير -
هازارد يواصل تحطيم الأرقام.. ولعنة «البريميرليج» تطارد جوارديولا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

حظك اليوم برج الثور يوم الأحد 2015/5/17

Google+ Print
حظك اليوم برج الثور يوم الأحد 2015/5/17 حظك اليوم برج الثور يوم الأحد 2015/5/17
الثور هو الثروة وهى ليست المتمثلة فى المال والممتلكات والمقتنيات المادية فحسب بل ثراء الروح أيضًا. يرمز إلى المال قوة الاحتمال، الوفاء، الثراء، العناد، الجشع يتحكم الثور فى كل شيء فى الحياة المرئية التى نراها ونلمسها ونسمعها ونشمها ونذوقها الأرض والبحر والجو وكل شيء نعتبره حقيقيًّا فى العادة. هو رمز التدبير والادخار.
>عاطفيًا: مرور كلّ من كوكب الزهرة وكوكب المريخ ببرجك، مع بداية هذا الشهر، سيدعمك من الناحية العاطفية. هذه الفترة ستكون مميزة وممتعة لاسيما بالنسبة للأزواج من مواليد هذا البرج.

عمليًا: ستحظى خلال هذه الفترة بدعم مجموعة من الكواكب لاسيما من الناحية المهنية. بداية من 21 من هذا الشهر، ستتمكن من إنجاز مشاريعك والمضى قدمًا فى العمل.

نصيحة: حذار من الاجهاد وكثرة الضغوطات، إذ أنّ عواقبها ستكون وخيمة على صحتك وسلامتك. لا تتردّد فى أخذ قسطا من الراحة لاستعادة نشاط وحيويتك المعهودة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى