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حظك اليوم برج الجدى يوم الأحد 2015/5/17

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حظك اليوم برج الجدى يوم الأحد 2015/5/17 حظك اليوم برج الجدى يوم الأحد 2015/5/17
دائم الشباب. يرمز الجدى إلى دمج العقل فى الحياة ودمج العمق فى الحب. الثبات والمسئولية عبر الإخلاص سمات مميزة لهذا القطاع من دائرة الأبراج مع إدراك لا يُنكر أو يكبح للنجاح والشهرة والشرف. الجدى هو أوج أحلامنا الأرضية وقمة حياتنا فى العالم هو سيادة الفهم وتحقق الأحلام.

توقعات ماجى فرح لأصحاب برج الجدى


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عاطفيًا

: ستكون فى غاية الرومانسية فى علاقتك بالشريك، أمّا بالنسبة للعزاب، فسيستمتعون بملذات الحياة وإقامة العديد من العلاقات والمغامرات العاطفية.
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عمليًا

: ستشهد بعض الصعوبات على الصعيد المهني، وتتمكن من تجاوز كل المشاكل والعقبات والمضى قدما فى حياتك العملية.
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نصيحة

: لا تتردّد فى أخذ قسط من الراحة لاستعادة نشاطك وحيويتك.

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مصر 365

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