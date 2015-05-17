أخبار عاجلة

فيديو| لهذه الأسباب يرفض حازم إمام الترشح لرئاسة الزمالك حاليا -
بالفيديو.. حازم إمام عن تصريحات شيكابالا: «بعد أيه؟» -
فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
القبض على الشاب المتهم بقتل أمه طعنًا بالـ"الزجاج" في الشرقية -
بالفيديو| كريم حسن شحاتة: «أي مدرب هييجي الزمالك مش هينجح» -
بالفيديو.. حازم إمام: أرفض استمرار هذا اللاعب مع الزمالك -
بالفيديو.. شيكابالا: تُوجنا بالسوبر بسبب دعوات الجماهير -
هازارد يواصل تحطيم الأرقام.. ولعنة «البريميرليج» تطارد جوارديولا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

حظك اليوم برج الجوزاء يوم الأحد 2015/5/17

Google+ Print
حظك اليوم برج الجوزاء يوم الأحد 2015/5/17 حظك اليوم برج الجوزاء يوم الأحد 2015/5/17
رقم الحظ لأصحاب الجوزاء هو الرقم 5، وينتظر أصحاب البرج على مدار العام عملاً كثيرًا وعروضًا وتفاصيل متعبة فى بعض الأحيان، قد تبدأ يومًا من العلاقات العاطفية الخاصة والمميزة فتتم لقاءات مهمّة، إذا كنت عازبًا، وتتعرف إلى الحبيب فى أثناء حفلة اجتماعية أو مناسبة أو سهرات أو لقاءات عائلية، وربما فى أماكن اللهو والترفيه أو فى أثناء تأديتك خدمة لبعضهم.

توقعات محمد فرعون لأصحاب الأحد عاطفيًا وعمليًا
>

عمليًا: خلال النصف الأوّل من هذا الشهر، ستحظى بدعم مجموعة من الكواكب لاسيما من الناحية

المهنية

. الفرصة ستكون مناسبة لإنجاز مشاريعك وتحقيق نجاحات مهمة فى عمل.
>

عاطفيًا

: إذا كنت أعزب، فعليك الاهتمام بنفسك كما ينبغى، خلال هذه الفترة، إذ أنّ الفرصة ستكون مناسبة لإقامة علاقة عاطفية مميزة. أمّا بالنسبة للأزواج، فعليهم الاعتماد على الحوار لتجاوز أى سوء تفاهم من شأنه أن يطرأ على علاقتهم بالشريك.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى