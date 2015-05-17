حظك اليوم برج الجوزاء يوم الأحد 2015/5/17

رقم الحظ لأصحاب الجوزاء هو الرقم 5، وينتظر أصحاب البرج على مدار العام عملاً كثيرًا وعروضًا وتفاصيل متعبة فى بعض الأحيان، قد تبدأ يومًا من العلاقات العاطفية الخاصة والمميزة فتتم لقاءات مهمّة، إذا كنت عازبًا، وتتعرف إلى الحبيب فى أثناء حفلة اجتماعية أو مناسبة أو سهرات أو لقاءات عائلية، وربما فى أماكن اللهو والترفيه أو فى أثناء تأديتك خدمة لبعضهم.إعلان - Ads إعلان - Ads
توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الجوزاء الأحد عاطفيًا وعمليًاعمليًا: خلال النصف الأوّل من هذا الشهر، ستحظى بدعم مجموعة من الكواكب لاسيما من الناحية
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توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الجوزاء الأحد عاطفيًا وعمليًاعمليًا: خلال النصف الأوّل من هذا الشهر، ستحظى بدعم مجموعة من الكواكب لاسيما من الناحية
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المهنية. الفرصة ستكون مناسبة لإنجاز مشاريعك وتحقيق نجاحات مهمة فى عمل.
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