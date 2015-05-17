حظك اليوم برج الجوزاء يوم الأحد 2015/5/17

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الجوزاء الأحد عاطفيًا وعمليًا

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المهنية

عاطفيًا

رقم الحظ لأصحاب الجوزاء هو الرقم 5، وينتظر أصحاب البرج على مدار العام عملاً كثيرًا وعروضًا وتفاصيل متعبة فى بعض الأحيان، قد تبدأ يومًا من العلاقات العاطفية الخاصة والمميزة فتتم لقاءات مهمّة، إذا كنت عازبًا، وتتعرف إلى الحبيب فى أثناء حفلة اجتماعية أو مناسبة أو سهرات أو لقاءات عائلية، وربما فى أماكن اللهو والترفيه أو فى أثناء تأديتك خدمة لبعضهم.عمليًا: خلال النصف الأوّل من هذا الشهر، ستحظى بدعم مجموعة من الكواكب لاسيما من الناحية. الفرصة ستكون مناسبة لإنجاز مشاريعك وتحقيق نجاحات مهمة فى عمل.: إذا كنت أعزب، فعليك الاهتمام بنفسك كما ينبغى، خلال هذه الفترة، إذ أنّ الفرصة ستكون مناسبة لإقامة علاقة عاطفية مميزة. أمّا بالنسبة للأزواج، فعليهم الاعتماد على الحوار لتجاوز أى سوء تفاهم من شأنه أن يطرأ على علاقتهم بالشريك.