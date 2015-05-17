توقعات الأبراج يوم الأحد 2015/5/17

حظك اليوم برج الحمل يوم الأحد 2015/5/17

تتوقع خبيرة الأبراج ماجى فرح لأصحاب برج الحمل: "تتمتع بمظهر جذاب وتبدو متألقًا جدًا اليوم، تلاحظ بعض التغيير فى حياتك إلى الأفضل بعد فترة من الملل والكآبة والحزن دامت لأكثر من أسبوع، القرارات التى اتخذتها خلال الأسبوع الماضى سليمة فلا تحاول التراجع عنها. من السهل جدًا التواصل مع الآخرين".

توقعات جاكلين عقيقى لبرج الحمل

حظك اليوم برج الثور يوم الأحد 2015/5/17

توقعات جاكلين عقيقى لبرج الثور اليوم الأحد

>مهنيًا: حماسك يمكنك من العمل بنجاح من خلال فريق عمل، ويبشر بالاستقرار.>عاطفيًا: تعيش أجواء رومانسية ولقاءات حارة، وتتعدد المناسبات الاجتماعية التى تصلك ببعض الأشخاص المميزين.>صحيًا: ابتعد قدر الإمكان عن الأشخاص السلبيين أو الذين يؤثرون فيك سلبيًا.>الثور هو الثروة وهى ليست المتمثلة فى المال والممتلكات والمقتنيات المادية فحسب بل ثراء الروح أيضًا. يرمز إلى المال قوة الاحتمال، الوفاء، الثراء، العناد، الجشع يتحكم الثور فى كل شيء فى الحياة المرئية التى نراها ونلمسها ونسمعها ونشمها ونذوقها الأرض والبحر والجو وكل شيء نعتبره حقيقيًّا فى العادة. هو رمز التدبير والادخار.>عاطفيًا: مرور كلّ من كوكب الزهرة وكوكب المريخ ببرجك، مع بداية هذا الشهر، سيدعمك من الناحية العاطفية. هذه الفترة ستكون مميزة وممتعة لاسيما بالنسبة للأزواج من مواليد هذا البرج.

عمليًا: ستحظى خلال هذه الفترة بدعم مجموعة من الكواكب لاسيما من الناحية المهنية. بداية من 21 من هذا الشهر، ستتمكن من إنجاز مشاريعك والمضى قدمًا فى العمل.

نصيحة: حذار من الاجهاد وكثرة الضغوطات، إذ أنّ عواقبها ستكون وخيمة على صحتك وسلامتك. لا تتردّد فى أخذ قسطا من الراحة لاستعادة نشاط وحيويتك المعهودة.

حظك اليوم برج الجوزاء يوم الأحد 2015/5/17

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الجوزاء الأحد عاطفيًا وعمليًا

>رقم الحظ لأصحاب الجوزاء هو الرقم 5، وينتظر أصحاب البرج على مدار العام عملاً كثيرًا وعروضًا وتفاصيل متعبة فى بعض الأحيان، قد تبدأ يومًا من العلاقات العاطفية الخاصة والمميزة فتتم لقاءات مهمّة، إذا كنت عازبًا، وتتعرف إلى الحبيب فى أثناء حفلة اجتماعية أو مناسبة أو سهرات أو لقاءات عائلية، وربما فى أماكن اللهو والترفيه أو فى أثناء تأديتك خدمة لبعضهم.>عمليًا: خلال النصف الأوّل من هذا الشهر، ستحظى بدعم مجموعة من الكواكب لاسيما من الناحية المهنية. الفرصة ستكون مناسبة لإنجاز مشاريعك وتحقيق نجاحات مهمة فى عمل.

عاطفيًا: إذا كنت أعزب، فعليك الاهتمام بنفسك كما ينبغى، خلال هذه الفترة، إذ أنّ الفرصة ستكون مناسبة لإقامة علاقة عاطفية مميزة. أمّا بالنسبة للأزواج، فعليهم الاعتماد على الحوار لتجاوز أى سوء تفاهم من شأنه أن يطرأ على علاقتهم بالشريك.

حظك اليوم برج السرطان يوم الأحد 2015/5/17

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج السرطان

>شديد الحساسية فى أنك تستشعر على الفور أحاسيس الآخرين واحتياجاتهم. فأنت حقل مشاعر حيّة ولا حدود للمعلومات التى يمكن لحواسك غير المرئية التقاطها. فأنت مدرك التيارات التحتية الغامضة التى تتدفق من تحت سطح الحياة التى نعرفها ونراها فى كل يوم. ونتيجة ذلك تنقل إليك درجة حدسك السامية معرفة لا يمكن للآخرين التوصل إليها.>مهنيًا: مستفيدًا من نصائح الزملاء وخبرتهم يمكنك أن تزيد من دخولك وتحسن استثماراتك.>عاطفيًا: تكثر الصدامات وتعانى على الأرجح عدم تفهم الحبيب حاجاتك الشخصية أو عدم تقديره رغبتك فى بعض الحرية.

صحيًا: تمر بفترة متشنجة تعكس توترًا شديدًا فى الأعصاب، سيطر على نفسك وحاول أن تسترخى ولا تهمل حالتك هذه.

حظك اليوم برج الأسد يوم الأحد 2015/5/17

توقعات ماجى فرح لأصحاب برج الأسد

حظك اليوم برج العذراء يوم الأحد 2015/5/17

>يتميز أصحاب برج الأسد بالكرم البالغ، يرفضون المساعدة ولا يقبلونها إلا مُكرهين وفى حالات استـثـنائية، ومقابل ذلك لا يردون محتاجًا ولو اضطروا إلى الاستدانة من أجله، ودائمًا ما يتميزون بالصرامة والحزم فى تعاملاتهم العملية.>تتوقع خبيرة الأبراج ماجى فرح أنه يمكنك اليوم تبنى موقف مؤيد لتقوية الروابط الأسرية، وسوف تتقبل ذلك عائلتك بسعادة وتدعمك فى خططك، وهذا التعزيز فى العلاقات يستمر فى حياتك العاطفية، وقد تتعرف على شخص محدد، وينتج عن ذلك علاقة طويلة المدى.

محب للعلم، فصيح، متحدث لبق مع الميل للنقد اللاذع. مزاجك عصبى وميال إلى العناد، ومن خصائصك الإحساس بالواقع، يسعدك دائمًا أن تعلم أن العمل يجرى على خير ما يرام، أو أن أزمة ما فى العمل قد انتهت. تضايقك ضغوط المسئولين عليك وتؤثر فيك إلى الحد الذى يجعلك لا تسمح لنفسك بالوقت الكافى ولا بالوسائل التى تساعدك على الاسترخاء أو الاستمتاع بالحياة.

توقعات نجلاء قبانى لأصحاب برج العذراء الأحد

>مهنيًا: تحاش الانتقاد والانفعال الشديد ولا تتطرّف فى مواقفك، وتنجح فى إعادة بناء ما تهدّم سابقًا، وبدء صفحة جديدة.

عاطفيًا: يكون من اللافت جدًا قيام أحد من هم حولك بمحاولات للفت انتباهك، لكنك لن تعيرهم أى اهتمام.

صحيًا: تحسن اختيار لائحة طعامك المفيدة، بعدما وضعت حدًا للإفراط فى تناول المأكولات المضرة.

حظك اليوم برج الميزان يوم الأحد 2015/5/17

الميزان هو برج العلاقة الإنسانية والزواج والمساواة والعدل، فهو يرمز إلى حاجة فرد إلى آخر والقدرة على الاهتداء إلى النور وإلى الحب الذى يمنح الحياة فى العلاقة بفرد آخر، هو الاتحاد على أى مستوى كان فكريا أو عاطفيا أو متعلقًا بالعمل وهو انتشار الذات، رغبة فى الاهتداء إلى الشريك الذى يقاسمه أفراحه. هو القدرة على التعرف على احتياجات الآخرين وتطوير قدراتنا فى مجال الدبلوماسية وسلامة الذوق والتهذيب إلى أقصى الحدود.

توقعات ماجى فرح لأصحاب برج الميزان عاطفيا ومهنيا

>مهنيًا: يتعقد برنامج وقتك بعض الشىء، واليوم هو الوقت المناسب لتكون على مستوى المشاريع التى ستدافع عنها.

عاطفيًا: تدعو الشريك إلى مصاحبتك فى هدوء الحياة فلا دعوات صاخبة ولا حياة اجتماعية حافلة.

>صحيًا: من حسن حظك أنك محاط بأشخاص لا يقلون عنك اهتمامًا بالشأن الرياضى، ما يشجعك على ممارستها بانتظام.

حظك اليوم برج العقرب يوم الأحد 2015/5/17

يتميز أصحاب برج العقرب بأنهم غامضون، وطموح وصاحب ذكاء حاد وشخصية قوية، برجك العقرب يجلب لك المال والشهرة والنجاح الأدبى والمادى والحظ، والحفظ من الحوادث والسلطة والغلبة والانتصار .

توقعات جاكلين عقيقى لأصحاب برج العقرب

>مهنيًا: ينتقل فينوس إلى برج الدلو ليعلن عن بعض الفوضى فى حياتك المهنية لكنك تفيض حيوية وتتخلص من مشكلات أزعجتك طويلاً.

عاطفيًا: تبذل كل الجهد لإرضاء من تحب وجعله أكثر تقرّبًا منك، وتستعيد دينامية حياتك العاطفية.

>صحيًا: تناول الأطعمة الغنية بالألياف الغذائية ومضادات التأكسد، مثل الخضار.

حظك اليوم برج القوس يوم الأحد 2015/5/17

القوس يرمز إلى السفر، والتفاؤل، والتعليم العالى، وعدم الالتزام بالقوانين، عدم المسئولية. كوكبك الحاكم جوبيتير يجعلك برجك متفائلاً مرحًا مستقلاً، ويجلب لك المال والشهرة والحب، ويساعدك على الكسب السريع والنجاح فى الصفقات.

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج القوس عاطفيًا ومهنيًا

>مهنيًا: يدخل فينوس إلى منزلك الثالث، أى إلى الدلو، فيحيطك بالأجواء الواعدة بعد فترة من مراوحة المكان.

عاطفيًا: تعيش حياة عاطفية على مستوى عالٍ، وتظهر لكل من حولك صورة إيجابية عنك، وتمنحهم الإحساس بالثقة والمحبة.

صحيًا: أنت شديد الانهماك بأعمالك وقد ترهق نفسك وتهمل صحتك، ولكن مع قليل من الراحة الجسدية تسترد عافيتك وطاقتك.

حظك اليوم برج الجدى يوم الأحد 2015/5/17

توقعات ماجى فرح لأصحاب برج الجدى

>دائم الشباب. يرمز الجدى إلى دمج العقل فى الحياة ودمج العمق فى الحب. الثبات والمسئولية عبر الإخلاص سمات مميزة لهذا القطاع من دائرة الأبراج مع إدراك لا يُنكر أو يكبح للنجاح والشهرة والشرف. الجدى هو أوج أحلامنا الأرضية وقمة حياتنا فى العالم هو سيادة الفهم وتحقق الأحلام.>عاطفيًا: ستكون فى غاية الرومانسية فى علاقتك بالشريك، أمّا بالنسبة للعزاب، فسيستمتعون بملذات الحياة وإقامة العديد من العلاقات والمغامرات العاطفية.

عمليًا: ستشهد بعض الصعوبات على الصعيد المهني، وتتمكن من تجاوز كل المشاكل والعقبات والمضى قدما فى حياتك العملية.

نصيحة: لا تتردّد فى أخذ قسط من الراحة لاستعادة نشاطك وحيويتك.

حظك اليوم برج الدلو يوم الأحد 2015/5/17

يتسم برج الحوت بأنه شخص صادق، وفى وصاحب ولاء، مبدئى، مبتكر، مستقل وذكى وعيوبه تكمن فى أنه عنيد، يقف ضد الأمور، مشاكس، غير متوقع التصرفات، غير عاطفى وله استقلاليته، كما أنه لا يحب التفنن فى تناول الأطعمة لكنه يتناول وجبتين.

توقعات جاكلين عفيفى لأصحاب برج الدلو على المستوى العاطفى والمهنى والصحى

>مهنيًا: ينتقل فينوس إلى برجك لتحتفل بجاذبية كبيرة وسحر تمارسه على الجميع ولا ترفض التعامل مع الآخرين.

عاطفيًا: تناقش بعض الشئون العائلية العالقة وتتخذ بشأنها قرارات مهمة وصائبة.

>صحيًا: انتبه لحوادث السير فأنت تحب السرعة ولا تحسب حسابًا لعواقبها.

حظك اليوم برج الحوت يوم الأحد 2015/5/17

الحوت هو برج المحبة الروحية، العالمية، كوكبه الحاكم جوبيتير ونبتون، هو الإيمان غير المشوش الصابر والغافر وفى هذا قدرة الحوت على الانضباط وقوة الاحتمال، هو الخيال واللا واقع، حالة الحياة فى مملكة كبيرة من الشعر والموسيقى والخيال. سلبى متعاطف.

توقعات كارمن شماس لبرج الحوت

>مهنيًا: تعيش يومًا جميلاً ولا داعى إلى تلطيف الكلمة، ويحمل بالتأكيد حلولاً تخلصك من التعب.>عاطفيًا: لا تصدر الأحكام العشوائية على الشريك، لأنك قد تظلمه من دون مبرّر.>صحيًا: تنظيم مواعيد الطعام يؤدى دورًا إيجابيًا فى حياتك الصحية.