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بالصور.. جنازة المستشار محمد مروان تتحول لمظاهرة ضد الإرهاب بالقليوبية

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ودع المئات، شهيد القضاء المستشار محمد مروان رئيس محكمة جنح مستأنف شمال سيناء، فى جنازة مهيبة عقب الصلاة عليه فى مسجد الكبير بمسقط رأسه بمدينة شبين القناطر، وحمل زملاء الشهيد وأصدقاؤه النعش إلى مثواه الأخير، وسط بكاء ودموع الأقارب. وهتف عدد من مشيعى الجنازة ضد جماعة الإخوان الإرهابية التى تواصل معاركها الجبانة فى اغتيال ابناء الوطن.

يذكر أن الشهيد محمد مروان، رئيس محكمة جنح مستأنف شمال سيناء وعمل سابقًا وكيلا للنائب العام فى نيابة الأميرية بالقاهرة، ثم تم ترقيته ونقله للعمل فى العريش منذ عام، وأن والده هو المرحوم المحامى عبد الله مروان، كما أن للشهيد ثلاثة أخوة يعملون بالقضاء منهم المستشار عمر مروان رئيس لجنة تقصى الحقائق .

وقال محمد الملط، أحد أقارب الشهيد، إن الشهيد محمد مروان، من القضاة المهذبين الذى يتمتع بأخلاق راقية، ويقابل الجميع بابتسامة معهودة تدل على طيبته، لافتا إلى أن الشهيد متزوج ولديه بنت تبلغ من العمر أربع سنوات، وأوضح المستشار أحمد الشنوانى زميل الشهيد، أن العمل بمحكمة العريش جمعهم قبل نقله للقاهرة .

الأهالى أثناء حمل جثمان الشهيد -اليوم السابع -5 -2015
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الأهالى أثناء حمل جثمان الشهيد

الأهالى داخل المسجد -اليوم السابع -5 -2015
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الأهالى داخل المسجد

الأهالى أثناء تشييع الجثمان إلى المقابر -اليوم السابع -5 -2015
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الأهالى أثناء تشييع الجثمان إلى المقابر

جانب من الجنازة -اليوم السابع -5 -2015
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جانب من الجنازة


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