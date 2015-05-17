أخبار عاجلة

فيديو| لهذه الأسباب يرفض حازم إمام الترشح لرئاسة الزمالك حاليا -
بالفيديو.. حازم إمام عن تصريحات شيكابالا: «بعد أيه؟» -
فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
القبض على الشاب المتهم بقتل أمه طعنًا بالـ"الزجاج" في الشرقية -
بالفيديو| كريم حسن شحاتة: «أي مدرب هييجي الزمالك مش هينجح» -
بالفيديو.. حازم إمام: أرفض استمرار هذا اللاعب مع الزمالك -
بالفيديو.. شيكابالا: تُوجنا بالسوبر بسبب دعوات الجماهير -
هازارد يواصل تحطيم الأرقام.. ولعنة «البريميرليج» تطارد جوارديولا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

مديرة اليونسكو:السيسى مهتم بالتعليم والشباب ويسير بخطى ثابتة نحو التقدم

Google+ Print
مديرة اليونسكو:السيسى مهتم بالتعليم والشباب ويسير بخطى ثابتة نحو التقدم مديرة اليونسكو:السيسى مهتم بالتعليم والشباب ويسير بخطى ثابتة نحو التقدم
أكدت إيرينا بوكوفا مدير عام منظمة اليونسكو، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يولى اهتماماً كبيراً بمجالات التعليم وتطوير وتنمية مهارات الشباب المصرى، باعتبارها أحد ركائز التقدم والازدهار نحو مستقبل أفضل، موضحة أن الرئيس السيسى يسير بخطى ثابتة نحو التقدم بمصر الجديدة.

وأضافت "بوكوفا"، فى حوارها مع الإعلامى أسامة كمال ببرنامج "القاهرة 360" المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، أنها عقب لقائها بالرئيس عبد الفتاح السيسى لاحظت اهتمامه البالغ والشديد بقضية التعليم، مؤكدًا أن قارة أفريقيا تحتاج إلى تنمية شبابها بالأساليب التكنولوجيا الحديثة وتنمية مهاراتهم، لكى يتحقق التقدم والرقى والتطور المنشود.

وأشارت إلى أن الخطوة القادمة لليونسكو ستكون فى بيروت بلبنان لدعم اللاجئين الذين يقيمون بلبنان، من أجل الوصل لاتفاقيات تحمى حقوق اللاجئين.

موضوعات متعلقة:
>مدير عام اليونسكو قلقة من اقتراب القتال من مدينة تدمر الأثرية فى سوريا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365