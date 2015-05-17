مديرة اليونسكو:السيسى مهتم بالتعليم والشباب ويسير بخطى ثابتة نحو التقدم

أكدت إيرينا بوكوفا مدير عام منظمة اليونسكو، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يولى اهتماماً كبيراً بمجالات التعليم وتطوير وتنمية مهارات الشباب المصرى، باعتبارها أحد ركائز التقدم والازدهار نحو مستقبل أفضل، موضحة أن الرئيس السيسى يسير بخطى ثابتة نحو التقدم بمصر الجديدة.

وأضافت "بوكوفا"، فى حوارها مع الإعلامى أسامة كمال ببرنامج "القاهرة 360" المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، أنها عقب لقائها بالرئيس عبد الفتاح السيسى لاحظت اهتمامه البالغ والشديد بقضية التعليم، مؤكدًا أن قارة أفريقيا تحتاج إلى تنمية شبابها بالأساليب التكنولوجيا الحديثة وتنمية مهاراتهم، لكى يتحقق التقدم والرقى والتطور المنشود.

وأشارت إلى أن الخطوة القادمة لليونسكو ستكون فى بيروت بلبنان لدعم اللاجئين الذين يقيمون بلبنان، من أجل الوصل لاتفاقيات تحمى حقوق اللاجئين.

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