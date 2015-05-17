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بعد مغامرة "اليوم السابع".. شن حملات مكثفة على "مطاريد الجبل" بأسيوط

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أكد اللواء عبد العظيم نصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، ردا على مغامرة "اليوم السابع" فى جبل أسيوط ولقاء عدد من المطاريد، أن مديرية الأمن شنت حملات لتعقب المجرمين والهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية والذين يستغلون الطبيعة الوعرة لجبال المحافظة للاختباء بها.

اليوم السابع -5 -2015

وأشار نصر، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إلى أن المديرية خلال المرحلة القادمة ستزيد من حملاتها بشكل مكثف لضبط الهاربين من الأحكام القضائية والخارجين عن القانون، مشيرا إلى أن اخر حملة للمديرية كانت على جبل دير القصير بمركز القوصية، وتمكنت من ضبط اكثر من 25 هاربا وقتل شخصين وإصابة اثنين آخرين وضبط 60 فدانا بانجو كانت تستغل من قبل هذه العناصر، مشددا على أنه لاهوادة أو تسامح مع المجرمين.

اليوم السابع -5 -2015

وأوضح نصر، أن المديرية ستبدأ فى قطع كل وسائل الاتصال عن الأماكن التى يشتبه وجود خارجين عن القانون وهاربين من أحكام قضائية بها والتى أكدت التحريات والمصادر السرية تواجدهم فيها، لافتا أن الحملات تشارك فيها مجموعات قتالية مدربة وأسلحة متطورة حتى تكون نتائج الحملة مثمرة وحتى يتم إنهاء تلك البؤر الإجرامية.


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