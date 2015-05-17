كارينا كابور تلجأ إلى القضاء بعد إستغلال إسمها

تقدمت نجمة بوليوود الشهيرة Kareena Kapoor بدعوى قضائية ضد احدى الشركات التي تعمل في المجال الطبي، بعد قيام الأخيرة باستغلال اسمها بهدف الترويج لبيع حبوب إنقاص الوزن.

وذكر مصدر مقرب من Kapoor أنها انزعجت بشدة لاستخدام اسمها وصورتها دون إذن منها بهدف الترويج بشكل واسع لهذه المنتجات تحت لافتتها، مشيراً إلى أنها تخطط وفريقها لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشركة والموقع الالكتروني، لمطالبتهم بتعويض مادي عن الأضرار التي لحقت بها.

ونقل موقع هندي أن هذه الشركة التي لم يتم الإعلان عن إسمها، حاولت إقناع الجميع بشراء منتجها الجديد، من خلال إدعائها أن الحبوب التي إبتكرتها هي سر رشاقة Kareena وسبب خسارتها 13 كلغ من وزنها.

يشار إلى أن نجمة السينما الهندية Kareena Kapoor أطلت مؤخراً بالساري الهندي الأحمر، عندما كُشف النقاب عن تمثالها الشمعيّ في متحف مدام توسو بسنغافورة.