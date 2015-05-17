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وصول أول باخرة إغاثية إلى محافظة عدن اليمنية

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وصول أول باخرة إغاثية إلى محافظة عدن اليمنية وصول أول باخرة إغاثية إلى محافظة عدن اليمنية
أفادت مصادر صحفية يمنية، اليوم السبت، بوصول أول باخرة إغاثية محملة بالمواد الغذائية إلى محافظة عدن جنوبى اليمن.

وقالت المصادر، إن هذه المساعدات قدمت من دولة الإمارات العربية المتحدة، وأن الباخرة وصلت إلى مديرية البريقة الواقعة تحت سيطرة المقاومة الشعبية.

وأوضحت المصادر، أن الباخرة محملة بأطنان من المواد الغذائية، ومن المتوقع أن يشرف على توزيعها ائتلاف الإغاثة الشعبية على مناطق النازحين فى المناطق المنكوبة خلال الساعات القادمة.

ووصلت هذه المساعدات بعد مرور أربعة أيام من الهدنة الإنسانية التى من المقرر انتهائها مساء غد الأحد.
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