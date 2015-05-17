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"عسيرى" ينفى وجود جثة مفترضة للطيار المغربى.. ويؤكد "مازال مفقودا"

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"عسيرى" ينفى وجود جثة مفترضة للطيار المغربى.. ويؤكد "مازال مفقودا" "عسيرى" ينفى وجود جثة مفترضة للطيار المغربى.. ويؤكد "مازال مفقودا"
نفى المتحدث الرسمى لقوات التحالف العربى الذى تقوده العميد ركن، أحمد عسيري، وجود جثة مفترضة للطيار المغربى قائد المقاتلة "إف 16" التى سقطت الاثنين الماضي.

وأكد عسيرى فى بيان له مساء السبت أن قوات التحالف لاتزال تعتبر الطيار المغربى "مفقودا"، لافتا إلى أنه يتم التنسيق مع الصليب الأحمر لبدء تحقيقات رسمية مع الجانب الحوثى وتوفير المعلومات بشأن الجثة إن وجدت لإبلاغ المغربية وذوى الطيار.

وقال عسيري: "لا توجد جثة حتى الآن وليس هناك من يقول إنها تعود للطيار وإرسال الطائرة كان خطوة استباقية فى حال توفر أى معلومة وسرعة القيام بإجراءات إخلاء الجثة".

وفقدت الطائرة المغربية يوم الاثنين عندما كانت تشارك فى الضربات الجوية للتحالف العربى ضد الحوثيين فى اليمن، وقال المغرب فى وقت لاحق إنها تحطمت فى محافظة صعدة، معقل الجماعة المسلحة شمالى اليمن قرب حدود السعودية.

ويأتى نفى العميد عسيرى ردا على ما أعلنه الجيش المغربي، يوم الجمعة، أنه رصد جثة يرجح أنها للطيار المغربى الذى سقطت طائرته فى صعدة شمالى اليمن قبل أيام، مشيرا إلى أنه بدأ فى إجراءات لمحاولة استعادتها.

وقالت القوات المسلحة الملكية فى بيان نشرته وكالة المغرب العربى للأنباء الرسمية: "تجميع مختلف المعلومات المتعلقة بفقدان ربان طائرة إف 16 التابعة للقوات المسلحة الملكية، التى تحطمت فى اليمن، بتنسيق مع مصادر محلية، مكن من رصد ما يمكن أن يكون جثة الطيار المفقود".

المغرب يحدد موقع جثمان قائد الطائرة المحطمة فى اليمن

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مصر 365

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