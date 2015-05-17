ليبيا تدين جرائم الإرهاب باستهداف الأبرياء فى بنغازى بالقذائف العشوائية

أدانت الحكومة الليبية المؤقتة بأشد العبارات الحادث الإرهابى الذى اقترفته الجماعات الإرهابية فى مدينة بنغازى وأدى إلى سقوط سبعة أطفال ليبيين وشاب ليبى فى ليلة زفافه، يوم الخميس، لتنقل أفراح الليبيين إلى أحزان.

وأعربت الحكومة الليبية المؤقتة فى بيان لها أمس السبت عن تعازيها إلى أسر الضحايا وأهالى بنغازى وكافة الشعب الليبى فى هذا المصاب الجلل، مؤكدة عزمها على محاربة الجماعات الإرهابية.

وأهابت الحكومة الليبية المؤقتة فى بيانها بكافة منتسبى الجيش والشرفاء الليبيين، التصدى لهذه الجماعات الإرهابية حتى تطهير مدينة بنغازى شرارة الثورة من هذه الجماعات الإرهابية.

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