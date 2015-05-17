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إحياء الليلة الختامية لمولد "الفولى" بالمنيا

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إحياء الليلة الختامية لمولد "الفولى" بالمنيا إحياء الليلة الختامية لمولد "الفولى" بالمنيا
بدأت الطرق الصوفية، مساء اليوم إحياء الليلة الختامية لمولد سيدي احمد الفولي وسط حضو الاف من ابناء الطرق الصوفيه واجراءات امنيه مشددة، خاصة مع تزامن الاحتفال بمولد سيدي احمد الفولي مع احتفالات السيده العذراء بجبل الطير بسمالوط.

وبدأت الاحتفلات منذ الخميس الماضى، وأقام المريدين الذين قدموا من مختلف انحاء جمهورية العربية لحضور الاحتفال بالمولد، حيث يشهد الاحتفال هذا العام اختلاف كبير عن الاعوام الماضية بسبب حالة الاستقرار الامنى التى تنعم بها المحافظة ما دفع الاف إلى الحضور والمشاركة في الاحتفال حيث ظهرت الطريقه الرفاعية والبيومية والاشراف والشاذلية الحامدية فى الخيام تقوم بتوزيع النفحة على الحضور المشاركين وعابرى السبيل.

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مصر 365

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