بالصور .. محافظ الوادي الجديد يناقش اليات تطوير المناطق الغير أمنة بالمحافظة

عقد اللواء محمود عشماوى محافظ الوادى الجديد اجتماعاً موسعاً بحضور سكرتير عام المحافظة ورؤساء المراكز الإدارية والمستشار القانونى ومديرى الاثار و الثقافة و السياحة والتطوير الحضري و التخطيط العمرانى . وناقش المحافظ مع الحضور أليات تطوير المناطق الغير أمنة ذات الطابع المميز بما يحافظ على الطابع المميز والتاريخى لها , ويعمل على تنشيط السياحة بالمحافظة . يأتى ذلك فى إطار البروتوكول الذى وقعته المحافظة مع وزارة التطوير الحضرى منذ 2/ 4/2014 , وأكد المحافظ أنه تم اختيار 3 مناطق سكنية غير ملائمة بمراكز الخارجة والداخلة وبلاط وإختيارهم كمرحلة أولى للتطوير بهدف تحديد الأسلوب الأمثل للتطوير والبدء في الخطوات التنفيذية الخاصه به , والعمل على توفير سكن آمن ومستوى حياة أفضل لقاطني تلك المناطق عمرانياً وصحياً وبيئياً وإجتماعياً تحقيقاً للعدالة الاجتماعية.