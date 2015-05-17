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الهيئة الهندسية للقوات المسلحة تبدء في إقامة وإنشاء 4 مدارس جديدة بالوادي الجديد‎

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الهيئة الهندسية للقوات المسلحة تبدء في إقامة وإنشاء 4 مدارس جديدة بالوادي الجديد‎ الهيئة الهندسية للقوات المسلحة تبدء في إقامة وإنشاء 4 مدارس جديدة بالوادي الجديد‎

شعار الهيئة الهندسية للقوات المسلحة

بدأت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ، اليوم ، أعمال إقامة وإنشاء 4 مدارس جديدة ، بإعتمادات مالية 21.5 مليون جنيه بالوادي الجديد .

صرح اللواء محمود عشماوى  محافظ الوادي الجديد ، أنه سيتم إنشاء المرحلة الاولي من مدرسة الصحوة للتعليم الاساسي بمركز الفرافرة ، بتكلفة 2.5 مليون جنيه ، تستوعب 180 طالب ، و مدرسة باريس الثانوية الزراعية ، بتكلفة 11 مليون جنيه ، تستوعب 360 طالب ، علي أن تدخل المدرستان الخدمة العام الدراسي المقبل 2015 / 2016 .

وأضاف عشماوي ، أن المرحلة الثانية تشمل إنشاء مدرسة الشعراوي الثانوية بنات بمدينة الخارجة ، و مدرسة الكفاح الصناعية بمركز الفرافرة ، بواقع 4 مليون لكل منهما ، ويدخلان الخدمة عام 2016 / 2017 م

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