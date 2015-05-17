بالصور .. مطار الغردقة يشهد وصول أول رحلة طيران مباشرة مجرية‎

شهد مطار الغردقة الدولي ، مساء اليوم ، حفل استقبال أولی رحلات شركة “ويز اير” المجرية قادمة من بودابست ، علی متنها 140 سائحاً في أول زيارة لمدينة الغردقة ، وكان قی استقبالهم اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الاحمر ، والسفير بيتر كيفك سفير المجر بالقاهرة ، واللواء أحمد سعاد نائب مدير مطار الغردقة الدولی ، وممثلين عن وزارة الخارجية ، والتعاون الدولي ، ورئيس هيئة تنشيط السياحة ، وعدد من رجال السياحة والطيران .

وأكد اللواء طيار صادق الشوری مديرمطار الغردقة الدولی ، أن هذا الخط المنتظم مابين الغردقة وبودابست ، يعتبر إضافة كبيرة إلی حركة الطيران بمطار الغردقة الدولی ، من أجل تنشيط السياحة بمدينة الغردقة ، وأن المطار يقوم بتقديم جميع التسيهلات لشركات الطيران العاملة بالمطار .

وقد أقيم “water saluot” للطائرة المجرية ، حيث تم عمل قوس من المياه عبرت من تحته الطائرة ، وهو تقليد عالمی متبع عند نزول طائرة فی أي مطار لأول مرة .