أخبار عاجلة

فيديو| لهذه الأسباب يرفض حازم إمام الترشح لرئاسة الزمالك حاليا -
بالفيديو.. حازم إمام عن تصريحات شيكابالا: «بعد أيه؟» -
فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
القبض على الشاب المتهم بقتل أمه طعنًا بالـ"الزجاج" في الشرقية -
بالفيديو| كريم حسن شحاتة: «أي مدرب هييجي الزمالك مش هينجح» -
بالفيديو.. حازم إمام: أرفض استمرار هذا اللاعب مع الزمالك -
بالفيديو.. شيكابالا: تُوجنا بالسوبر بسبب دعوات الجماهير -
هازارد يواصل تحطيم الأرقام.. ولعنة «البريميرليج» تطارد جوارديولا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

بالصور .. مطار الغردقة يشهد وصول أول رحلة طيران مباشرة مجرية‎

Google+ Print
بالصور .. مطار الغردقة يشهد وصول أول رحلة طيران مباشرة مجرية‎ بالصور .. مطار الغردقة يشهد وصول أول رحلة طيران مباشرة مجرية‎

احتفالية المطار بالرحلة المجرية

شهد مطار الغردقة الدولي ، مساء اليوم ، حفل استقبال أولی رحلات شركة “ويز اير” المجرية قادمة من بودابست ، علی متنها 140 سائحاً في أول زيارة لمدينة الغردقة ، وكان قی استقبالهم اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الاحمر ، والسفير بيتر كيفك سفير المجر بالقاهرة ، واللواء أحمد سعاد نائب مدير مطار الغردقة الدولی ، وممثلين عن وزارة الخارجية ، والتعاون الدولي ، ورئيس هيئة تنشيط السياحة ، وعدد من رجال السياحة والطيران .

وأكد اللواء طيار صادق الشوری مديرمطار الغردقة الدولی ، أن هذا الخط المنتظم مابين الغردقة وبودابست ، يعتبر إضافة كبيرة إلی حركة الطيران بمطار الغردقة الدولی ، من أجل تنشيط السياحة بمدينة الغردقة ، وأن المطار يقوم بتقديم جميع التسيهلات لشركات الطيران العاملة بالمطار .

وقد أقيم “water saluot” للطائرة المجرية ، حيث تم عمل قوس من المياه عبرت من تحته الطائرة ، وهو تقليد عالمی متبع عند نزول طائرة فی أي مطار لأول مرة .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا