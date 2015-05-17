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مساعد وزير العدل للتفتيش : قضاة مصر يتحملون المسئولية أمام الشعب

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مساعد وزير العدل للتفتيش : قضاة مصر يتحملون المسئولية أمام الشعب مساعد وزير العدل للتفتيش : قضاة مصر يتحملون المسئولية أمام الشعب

مساعد وزير العدل

أكد مساعد وزير العدل لشئون التفتيش القضائي، المستشار نصر الدين شعيشع، أن ما حدث اليوم من إغتيال 3 قضاة في شمال سيناء، هو عمل خسيس، حيث فاجئتهم أيادي الغدر، وقتلتهم وهم في طريقهم للعمل.

أضاف المستشار “شعيشع”، قائلا:” إن قضاة تتحمل المسئولية أمام الشعب ولن يثنينا أي عمل جبان أو إرهاب عن أداء رسالتنا، وأن ذلك هو موقف قضاة مصر، الذين يرددوا دائما هذا الكلام، أملين عودة الأمان”. واوضح مساعد وزير العدل لشئون التفتيش القضائي أنهم حضروا مساء اليوم، إلى مطار ألماظة، حيث ودعوا جثامين الضحايا إلى مثواهم الأخير، وذلك بحضور لفيف من قضاة مصر ضم المجلس الأعلى للقضاء، ومساعدي وزير العدل، وورجال الشرطة والقوات المسلحة.

وأوضح “شعيشع” أن الضحايا الثلاث من محافظات مختلفة، المستشار عبدالمنعم عثمان من محافظة سوهاج، والمستشار محمد مروان من محافظة القليوبية، وهو شقيق المستشار عمر مروان المتحدث الرسمي بإسم اللجنة العليا للانتخابات.

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