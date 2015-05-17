لمرضى الضغط.. اضطرابات النوم تعرضك للإصابة بالسكتة الدماغية

تواصل الأبحاث الطبية التحذير من الأضرار الصحية الخطيرة الناجمة عن اضطرابات النوم، وكشفت مؤخراً دراسة طبية حديثة أشرف عليها باحثون من جامعة ماونت سيناى الأمريكية أن مشاكل النوم ترفع فرص إصابة مرضى الضغط بالسكتة الدماغية.

وتضمنت الدراسة تحليل بيانات أكثر من 204 ألف مريض بارتفاع ضغط الدم، وكشفت النتائج أن استمرار اضطرابات النوم لفترات طويلة يجعل الأمور تزداد سوءاً، حيث ثبت إن مرضى الضغط الذين ينامون أقل من 7 ساعات، أو أكثر من 8 ساعات يومياً ترتفع فرص إصابتهم بالسكتة الدماغية.

ولفت الباحثون فى الوقت نفسه أن المرضى الذين ينامون من 7 إلى 8 ساعات يومياً خلال الليل تنخفض بشكل ملحوظ فرص إصابتهم بالسكتة الدماغية.

وأذيعت هذه النتائج فى اجتماع الجمعية الأمريكية لارتفاع ضغط الدم، والذى عقد فى الخامس عشر من شهر مايو الجارى، وكما نشرت مؤخراً على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

وتؤكد هذه النتائج دراسة أخرى، أشرف عليها باحثون من جامعة سرى الإنجليزية، حيث أشارت أن استمرار اضطرابات النوم لمدة أسبوع يساهم فى حدوث خلل بالمئات من الجينات المتعلقة بالقلق والضغوط وأمراض المناعة والالتهابات.

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