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جيرارد يتحدث بعد وداع ملعب ليفربول

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جيرارد يتحدث بعد وداع ملعب ليفربول جيرارد يتحدث بعد وداع ملعب ليفربول

(إفي): اعترف أسطورة فريق ليفربول الإنجليزي ستيفن جيرارد بأن شعورا "غريبا" انتابه خلال مباراة كريستال بالاس اليوم، ولم يصدق أنه لن يلعب مجددا على أنفيلد.

وقال جيرارد عبر مكبرات الصوت بملعب أنفيلد في رسالة وداعه لجمهور الـ"ريدز" عقب الخسارة من كريستال بالاس 1-3 "ينتابني شعور غريب للغاية، لقد كنت أحلم في تلك اللحظات، سأفتقدكم كثيرا، أحببت كل دقيقة لي هنا".

وأضاف قائد الليفر التاريخي "لا أصدق أنني لن ألعب أماكم مجددا، لعبت أمام معظم الجماهير في العالم، قبل أن تنهمر الدموع أود أن أخبركم أنكم الأفضل".

وتابع حديثه "أترك النادي في أيدي أمينة، ملاكنا متميزون، ونملك مدربا رائعا، ستكون هناك تعاقدات كبيرة خلال الأسابيع القادمة، أود أن أشكر كل من ساعدني في ليفربول خلال 17 عاما، أول مباراة شاركت بها مع الفريق كانت بمثابة حلم".

وعن إمكانية عودته للنادي مستقبلا على سبيل الإعارة، أجاب صاحب القميص رقم 8 "لا أعتقد أنني سأعود مرة آخرى كلاعب، سأذهب بعيدا لسنوات، لكني سأعود لأرى ما أستطيع تقديمه للنادي، هنا حياتي، أشكركم جميعا، لن تسيروا وحدكم أبدا".

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