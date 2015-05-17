أخبار عاجلة

فيديو| لهذه الأسباب يرفض حازم إمام الترشح لرئاسة الزمالك حاليا -
بالفيديو.. حازم إمام عن تصريحات شيكابالا: «بعد أيه؟» -
فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
القبض على الشاب المتهم بقتل أمه طعنًا بالـ"الزجاج" في الشرقية -
بالفيديو| كريم حسن شحاتة: «أي مدرب هييجي الزمالك مش هينجح» -
بالفيديو.. حازم إمام: أرفض استمرار هذا اللاعب مع الزمالك -
بالفيديو.. شيكابالا: تُوجنا بالسوبر بسبب دعوات الجماهير -
هازارد يواصل تحطيم الأرقام.. ولعنة «البريميرليج» تطارد جوارديولا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

إغلاق محطة قطار منوف بعد العثور على جسم غريب بجوار محبس الغاز

Google+ Print
إغلاق محطة قطار منوف بعد العثور على جسم غريب بجوار محبس الغاز إغلاق محطة قطار منوف بعد العثور على جسم غريب بجوار محبس الغاز

أرشيفية

 

عثر أهالى مدينة منوف بمحافظة المنوفية على جسم غريب بجوار محبس الغاز الطبيعي أمام محطة قطار منوف، مما آثار حالة من الذعر والرعب بين الأهالي خوفًا من احتوائه على مواد متفجرة وتم عمل كردون أمني، وانتداب خبراء المفرقعات لفحص الجسم.

تلقى اللواء ممتاز فهمي مدير أمن المنوفية إخطارًا من العميد خالد بيبرس مدير الحماية المدنية والإطفاء وخبير المفرقعات بلاغًا من شرطة النجدة بالعثور على جسم غريب بمنوف، وعلى الفور تم عمل كردون أمني وإغلاق باب محطة قطار منوف وحضور خبراء المفرقعات، وتبين أن الجسم عبارة عن “كيس قمامة” ولا يوجد به أى ثمة مفرقعات وتم تحرير محضر بالواقعة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا