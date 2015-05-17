إغلاق محطة قطار منوف بعد العثور على جسم غريب بجوار محبس الغاز

عثر أهالى مدينة منوف بمحافظة المنوفية على جسم غريب بجوار محبس الغاز الطبيعي أمام محطة قطار منوف، مما آثار حالة من الذعر والرعب بين الأهالي خوفًا من احتوائه على مواد متفجرة وتم عمل كردون أمني، وانتداب خبراء المفرقعات لفحص الجسم.

تلقى اللواء ممتاز فهمي مدير أمن المنوفية إخطارًا من العميد خالد بيبرس مدير الحماية المدنية والإطفاء وخبير المفرقعات بلاغًا من شرطة النجدة بالعثور على جسم غريب بمنوف، وعلى الفور تم عمل كردون أمني وإغلاق باب محطة قطار منوف وحضور خبراء المفرقعات، وتبين أن الجسم عبارة عن “كيس قمامة” ولا يوجد به أى ثمة مفرقعات وتم تحرير محضر بالواقعة.