ارتفاع عدد ضحايا حادث حى السلام بمدينة ببنغازى إلى 10 قتلى

توفى مدنيان متأثران بجراحهما جراء إصابتهما بشظايا مقذوف هاون بالقرب من جزيرة سوق السيارات بحى السلام بمدينة بنغازى ، ليرتفع عدد ضحايا الحادث إلى 10 قتلى .إعلان - Ads إعلان - Ads
يذكر أن مدينة بنغازى تشهد قتالا عنيفا بين قوات الجيش الليبى وقوات مجلس شورى ثوار بنغازى ، ما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات.
وكان سبعة أطفال وشاب لقوا مصرعهم وجرح ستة آخرون أول أمس الخميس ، جراء سقوط قذيفة هاون بالقرب من جزيرة سوق السيارات بحى السلام شرق بنغازي.
وقالت فاديا البرغثى مسئولة الإعلام بمستشفى الجلاء للجراحة ، فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم السبت إن الجريحين محمد عاشور ، وعوض الفيتورى توفيا متأثرين بإصابتهما.
وأوضحت البرغثى أن المدنيين تلقيا الخدمات الصحية بمستشفى الجلاء للجراحة والحوادث ، إلا أن إصاباتهما كانت بلغية .
يذكر أن مدينة بنغازى تشهد قتالا عنيفا بين قوات الجيش الليبى وقوات مجلس شورى ثوار بنغازى ، ما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات.
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