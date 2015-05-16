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ارتفاع عدد ضحايا حادث حى السلام بمدينة ببنغازى إلى 10 قتلى

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ارتفاع عدد ضحايا حادث حى السلام بمدينة ببنغازى إلى 10 قتلى ارتفاع عدد ضحايا حادث حى السلام بمدينة ببنغازى إلى 10 قتلى
توفى مدنيان متأثران بجراحهما جراء إصابتهما بشظايا مقذوف هاون بالقرب من جزيرة سوق السيارات بحى السلام بمدينة بنغازى ، ليرتفع عدد ضحايا الحادث إلى 10 قتلى .

وكان سبعة أطفال وشاب لقوا مصرعهم وجرح ستة آخرون أول أمس الخميس ، جراء سقوط قذيفة هاون بالقرب من جزيرة سوق السيارات بحى السلام شرق بنغازي.

وقالت فاديا البرغثى مسئولة الإعلام بمستشفى الجلاء للجراحة ، فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم السبت إن الجريحين محمد عاشور ، وعوض الفيتورى توفيا متأثرين بإصابتهما.

وأوضحت البرغثى أن المدنيين تلقيا الخدمات الصحية بمستشفى الجلاء للجراحة والحوادث ، إلا أن إصاباتهما كانت بلغية .

يذكر أن مدينة بنغازى تشهد قتالا عنيفا بين قوات الجيش الليبى وقوات مجلس شورى ثوار بنغازى ، ما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات.
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