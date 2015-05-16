إحالة واضع امتحان اللغة العربية للصف الأول الثانوي بالأقصر للتحقيق

قرر عبد الجواد عبد العال وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر ، إحالة واضع امتحان اللغة العربية للصف الأول الثانوي إلى التحقيق ، عقب صدور التقرير النهائي من اللجنة المكلفة بمراجعة الامتحان.

وأشار وكيل التعليم ، إلى أنه قام بتشكيل لجنة من أساتذة وموجهي اللغة العربية ، للتحقيق في شكاوى طلاب الصف الأول الثانوي ، بوجود صعوبة في أسئلة امتحان اللغة العربية ، خاصة في نقاط النحو والبلاغة ، وبقيام اللجنة بممارسة مهمتها تبين أن الامتحان بصورة عامة من داخل الكتاب المدرسي ، عدا وجود بعض النقاط التي قيمتها اللجنة أنها في مستوى الطالب المتميز.

وأكد عبد العال أنه تم توزيع درجات تلك النقاط على الأسئلة الأخرى ، وإحالة واضع الامتحان إلى التحقيق .