أخبار عاجلة

فيديو| لهذه الأسباب يرفض حازم إمام الترشح لرئاسة الزمالك حاليا -
بالفيديو.. حازم إمام عن تصريحات شيكابالا: «بعد أيه؟» -
فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
القبض على الشاب المتهم بقتل أمه طعنًا بالـ"الزجاج" في الشرقية -
بالفيديو| كريم حسن شحاتة: «أي مدرب هييجي الزمالك مش هينجح» -
بالفيديو.. حازم إمام: أرفض استمرار هذا اللاعب مع الزمالك -
بالفيديو.. شيكابالا: تُوجنا بالسوبر بسبب دعوات الجماهير -
هازارد يواصل تحطيم الأرقام.. ولعنة «البريميرليج» تطارد جوارديولا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

إحالة واضع امتحان اللغة العربية للصف الأول الثانوي بالأقصر للتحقيق

Google+ Print
إحالة واضع امتحان اللغة العربية للصف الأول الثانوي بالأقصر للتحقيق إحالة واضع امتحان اللغة العربية للصف الأول الثانوي بالأقصر للتحقيق

ارشيفية

قرر عبد الجواد عبد العال وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر ، إحالة واضع امتحان اللغة العربية للصف الأول الثانوي إلى التحقيق ، عقب صدور التقرير النهائي من اللجنة المكلفة بمراجعة الامتحان.

وأشار وكيل التعليم ، إلى أنه قام بتشكيل لجنة من أساتذة وموجهي اللغة العربية ، للتحقيق في شكاوى طلاب الصف الأول الثانوي ، بوجود صعوبة في أسئلة امتحان اللغة العربية ، خاصة في نقاط النحو والبلاغة ، وبقيام اللجنة بممارسة مهمتها تبين أن الامتحان بصورة عامة من داخل الكتاب المدرسي ، عدا وجود بعض النقاط التي قيمتها اللجنة أنها في مستوى الطالب المتميز.

وأكد عبد العال أنه تم توزيع درجات تلك النقاط على الأسئلة الأخرى ، وإحالة واضع الامتحان إلى التحقيق .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا