دفن الشهيد المستشار عبد المنعم عثمان بمحافظة السويس

قال مصدر أمني في السويس، أن المستشارين الثلاث الذين استشهدوا اليوم في العملية الإرهابية الخسيسة التي تمت في العريش، أحدهم من أبناء محافظة السويس، وهو المستشار “عبد المنعم عثمان”.

وأضاف المصدر إلى أن جثمان المستشار عبد المنعم عثمان سيصل السويس في وقت متأخر، مساء اليوم، بعد أداء الجنازة العسكرية عليه بمطار النزهة بالقاهرة، والشهيد شقيق المقدم محمد عثمان الضابط بإدارة البجث الجنائي.

وكان الشهيد وكيلًا للنائب العام بمحكمة العريش، واستشهد ومستشارين أخرين، وسائق السيارة التي كانوا يستقلونها بعد صدور الحكم على مرسي، وإحالة أوراقه إلى فضيلة المفتي في قضية الهروب الكبير.