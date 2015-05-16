إنشاء وإحلال 10 مدارس جديدة بتكلفة إجمالية 40 مليون جنيه بالوادي الجديد‎

بدأت مديرية التربية والتعليم بالوادي الجديد ، اليوم السبت ، الطرح علي الشركات المنفذة لاعمال انشاء وإحلال 10 مدارس جديدة بتكلفة إجمالية 40 مليون جنيه ممولة من صندوق دعم المشروعات التعليمية بالمحافظة .

وقال صلاح محمد صلاح وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد ، أنه سيتم البدء الفعلي في أعمال إنشاء ، وإقامة 10 مدارس جديدة بمراكز المحافظة ، عقب الانتهاء فوراً من إجراءات الطرح والبت الفني والمالي ، تمهيداً لدخول هذه المدارس الخدمة التعليمية العام المقبل 2016 / 2017 ، وهي مدارس الشعراوي الثانوية بنات ، الكفاح الصناعية ، بئر 4 أبومنقار تعليم أساسي ، بئر 5 غرب الموهوب تعليم أساسي ، دوش للتعليم الاساسي ، قصر باريس للتعليم الاساسي ، باريس الابتدائية الجديدة ، فلسطين للتعليم الاساسي ، صنعاء للتعليم الاساسي ، بولاق للتعليم الاساسي .

وأضاف صلاح أن المديرية انتهت من إنشاء مدرستين جديدتين ” الشعراوي و طه حسين ” بمدينة الخارجة بتكلفة إجمالية 10 مليون جنيه ، وإحلال وبناء أسوار جديدة لعدد 25 مدرسة .