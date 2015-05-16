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محلب وصدقي يتقدمان جنازة شهداء «مذبحة القضاة»

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محلب وصدقي يتقدمان جنازة شهداء «مذبحة القضاة» محلب وصدقي يتقدمان جنازة شهداء «مذبحة القضاة»

أرشيفية

قدم المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء يرافقه الفريق اول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربى وعدد من الوزراء ورجال القضاء الجنازة العسكرية التي اقيمت لشهداء القضاء المصرى الشامخ الذين استشهدوا خلال الهجوم الارهابي الغادر بشمال سيناء.

وقد أدى الحضور صلاة الجنازة وقراءة الفاتحة علي ارواح شهداء ، وقام رئيس الوزراء والقائد العام والوزراء بتقديم العزاء لاسر الشهداء الذين لبوا نداء وطنهم وهم يفخرون بإعلاء كلمة العدل والحق التى امر بها المولى عز وجل مؤكدين انه ابدا لن تعلى كلمة الباطل على كلمة الحق الذى سيواجه بكل عزيمة كل اشكال التطرف والارهاب.

حضر مراسم الجنازة الفريق محمود حجازى رئيس اركان حرب القوات المسلحة وقادة الافرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة والشرطة المدنية واسر الشهداء.

أ ش أ

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