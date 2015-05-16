محلب ووزير الدفاع ورئيس الأركان يتقدمون الجنازة العسكرية لشهداء القضاء

تقدم المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، يرافقه الفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق محمود حجازى رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وعدد من الوزراء ورجال القضاء الجنازة العسكرية التى أقيمت لشهداء القضاء المصرى الشامخ الذين استشهدوا خلال الهجوم الإرهابى الغادر بشمال سيناء.

وأدى المشاركون صلاة الجنازة على الشهداء، وقدموا واجب العزاء لأسر الشهداء الذين لبوا نداء وطنهم وهم يفخرون بإعلاء كلمة العدل والحق التى أمر بها المولى عز وجل مؤكدين أنه أبدًا لن تعلى كلمة الباطل على كلمة الحق الذى سيواجه بكل عزيمة كل أشكال التطرف والإرهاب .

وحضر مراسم الجنازة قادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة والشرطة المدنية وأسر الشهداء.



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رجال الشرطة العسكرية يحملون جثامين شهداء القضاء المصرى



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رئيس الوزراء ووزير الدفاع وعدد من رجال القوات المسلحة والوزراء



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رئيس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية يتقدمون الجنازة العسكرية

- محلب والزند وأعضاء نادى القضاة يصلون مطار ألماظة لتشييع قضاة العريش

- رئيس مجلس القضاء والنائب العام يصلان مطار ألماظة للمشاركة فى تشييع قضاة العريش

- وزير الداخلية يصل مطار الماظة للمشاركة فى الجنازة العسكرية

- مصادر: استقبال جثامين قضاة العريش بمطار ألماظة وستقام لهم جنازة عسكرية