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رئيس الوزراء تعليقا على حادث استشهاد قضاة سيناء: "يا بختهم"

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رئيس الوزراء تعليقا على حادث استشهاد قضاة سيناء: "يا بختهم" رئيس الوزراء تعليقا على حادث استشهاد قضاة سيناء: "يا بختهم"
قال المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، تعليقا على الهجوم الإرهابى الذى استهدف مجموعة من القضاة بشمال سيناء اليوم: "يا بختهم وهذا ما أقوله فى كل جنازة لأبنائنا الشهداء لأن كدا كدا الواحد هايموت وأحنا أهلهم"، مؤكدا أن المصريين يتقاربون ويتمسكون أكثر للقضاء على الإرهاب.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، فى مداخلة هاتفية مع الإعلامى أسامة كمال ببرنامج "القاهرة 360" المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، أن القضاء المصرى هو صوت الحق ومن الغباء التفكير فى أن الإرهاب سيؤثر على معنويات الشعب، مشبها الإرهاب الخسيس بثعبان يدخل الجحور ويخرج للفظ سمومه فى أى وقت.

- محلب والزند وأعضاء نادى القضاة يصلون مطار ألماظة لتشييع قضاة العريش

- رئيس مجلس القضاء والنائب العام يصلان مطار ألماظة للمشاركة فى تشييع قضاة العريش

- وزير الداخلية يصل مطار الماظة للمشاركة فى الجنازة العسكرية

- مصادر: استقبال جثامين قضاة العريش بمطار ألماظة وستقام لهم جنازة عسكرية
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