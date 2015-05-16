عبد الله السناوى: الإنجاز والالتزام من سمات السنة الأولى لحكم السيسى

قال الكاتب الصحفى عبد الله السناوى، عضو لجنة إصلاح البنية التشريعية، إن الشعب يريد من الرئيس عبد الفتاح السيسى أن يصبح امتدادا للرئيس الراحل جمال عبد الناصر فى هذا الزمان، مضيفا: أن 30 يونيو كانت ضرورية ولازمة وتدخل الجيش كان محتما، كما أن الرئيس عبد الفتاح السيسى قدس العمل والالتزام والإنجاز من سماته فى السنة الأول من حكمه.

وأضاف السناوى فى حواره مع الإعلامى يوسف الحسينى عبر برنامجه السادة المحترمون المذاع على فضائية أون تى فى، أن انهيار جبهة الإنقاذ بعد ثورة 30 يعتبر جريمة حقيقة، وأن الرئيس عبد الفتاح السيسى كان يعلم أن مهام الإنقاذ صعبة وعسيرة.

وأشار السناوى إلى أن القاعدة الشعبية للرئيس من البسطاء، مؤكدا أن رؤساء الجمهورية معظمهم ينتمى لأسر بسيطة جدا، مشيرا إلى أن هناك خللا من الحكومة فى تنفيذ الرؤى والسياسات والاقتصاد وتحتاج لمراجعة .