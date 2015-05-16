أخبار مصر للساعة العاشرة.. "ولاية سيناء" يتبنى اغتيال قضاة العريش

نَشَر موقع "اليوم السابع" على مدار الساعات الماضية، العديد من الأخبار المهمة، على رأسها إعلان حسابات تابعة لتنظيم ولاية سيناء، التابع لتنظيم "داعش" الإرهابى، عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، تبنى التنظيم حادث استهداف القضاة، والذى أسفر عن مقتل 3 قضاة وسائق الحافلة، وإصابة آخرين كما روج النبأ مجموعة من النشطاء المحسوبين على "داعش".

فيما صرح مصدر أمنى، بأن الإنتربول المصرى سيجدد نشرته الحمراء لملاحقة العناصر الإخوانية الهاربة خارج مصر ممن شملهم قرار المحكمة بإحالة أوراقهم إلى فضيلة مفتى الجمهورية فى قضيتى الهروب الكبير والتخابر مع حماس، سواء كانوا يحملون الجنسية المصرية أو جنسيات أخرى للقبض عليهم.

وإلى موجز أخبار مصر للساعة العاشرة مساءً..

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