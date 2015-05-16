بالصور.. انتشار عمالة الأطفال خلال تفقد محلب مشاريع حى الأسمرات وتحيا مصر

فى الوقت التى تحذر فيه الدولة من عمالة الأطفال، رصد "اليوم السابع"، انتشار عمالة الأطفال بشكل غير طبيعى بالمنطقة، خلال تفقد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور جلال السعيد محافظ القاهرة، لحى الأسمرات وتحيا مصر بالمقطم، وتفقد المشروعات التى يتم تنفيذها لنقل سكان العشوائيات إليها.

أحد الأطفال خلال أعمال افتتاح مشروعى "حى الاسمرات" و "تحيا مصر"

>وينص الدستور المصرى على أن يعتبر طفلاً فى تطبيق أحكام القانون كل من بلغ الرابعة عشرة سنة أو تجاوز سن إتمام التعليم الأساسى ولم يبلغ سبع عشرة سنة كاملة، ويلتزم كل صاحب عمل يستخدم طفلاً دون سن السادسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يعمل لديه وتلصق عليها صورة الطفل وتعتمد من مكتب القوى العاملة المختص.



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طفل يحمل ألواح من الخشب بمشروعات الإسكان الجديدة

إذن فإن عمالة الأطفال مجرمة بموجب الظهير الدستورى، والقانون، والالتزام الدولى بالمواثيق والعهود التى صدقت مصر عليها، فكيف للدولة أن تقوم بتشغيل الأطفال فى مشاريع إنقاذ المواطنين من العشوائيات!.

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طفل يعانى من العمالة المبكرة بالمشروع الجديد للإسكان



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أحد الاطفال يشارك فى أعمال البناء



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جانب من معاناة الأطفال



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طفل لم يبلغ من العمر عشر سنوات ويعمل فى أعمال البناء



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طفل يعمل دون السن القانونى للعمل



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أحد الأطفال خلال أعمال البناء



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جانب من مشاركة الاطفال فى أعمال البناء



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طفل يعانى من حرارة الشمس العالية ضمن أعمال البناء



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طفل يحمل جركان المياه للعمال



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جانب من أعمال الأطفال