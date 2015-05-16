مستشار سابق: قتلة قضاة العريش لا يمكن أن يكونوا مصريين

قال المستشار رفعت السيد، القاضى السابق بمحكمة استئناف القاهرة، أن الفعل الإجرامى الذى شهدته سيناء اليوم، وأسفر عن استشهاد 3 قضاة وإصابة 3 آخرين يستحيل أن يكون صدر من مصرى شرب من ماء النيل وتربى فى أسرة وبيئة صالحة، وبالقطع واليقين مرتكبه فاقد للوطنية والإنسانية منكر لكل الأديان السماوية.

وأضاف السيد فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن القاضى لا يملك فى الدفاع عن نفسه، والتعبير عن ذاته والفصل بين الناس إلا عقله وقلمه، ومن ثم حظى بثقة الشعب كله، واحتل القضاء المصرى وقضاته مكانا عليا فى العالمين مشيرا إلى أنه إذا جاء أشخاص نسوا الله وتنكروا لوطنهم واعتصموا بحبل الشيطان لينتقموا من قضاة مصر بغرض ترويعهم فإن القاضى لا سلطان عليه إلا الضمير والقانون، ولا يخشى سوى الله سبحانه وتعالى، ولا يحيد عن الحق وسيكفل لكل متهم حتى قتلة القضاة كل وسائل الدفاع عن النفس، ومحاكمة عادلة، وهذا هو الفرق بين الشريف والسيئ.

وأوضح القاضى السابق بمحكمة استئناف القاهرة أن الشعب فى انتظار التحقيقات وأقوال شهود الحادث وما توفره أدلة ودلائل على مقترفيه، ويرجو من الله ألا يكون من بين هؤلاء الإرهابيين مصرى قائلا: إن المصرى الأصيل يصعب عليه أن يشهر سلاحه فى وجه قاض يلوذ به عندما تغلق الأبواب أمامه فيحصل على حقه كاملا مهما كان خصمه.

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