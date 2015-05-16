وفاة الطالب الثانى فى حادث تصادم مطروح

توفى عصر، اليوم السبت، الطالب سلطان رحيل معفن القريضى، بمستشفى مصطفى كامل بالإسكندرية، متأثرًا بإصابته إثر تعرضه و15 آخرين من مدينة النجيلة، لحادث تصادم وانقلاب السيارة، التى كانوا يستقلونها، يوم السبت الماضى، على طريق السلوم – مطروح، أثناء عودتهم من الامتحان، بمدرستى الفنية الصناعية والتجارية بمدينة سيدى برانى.

كان الحادث قد أسفر عن مصرع الطالب سالم على مبارك، عقب نقله إلى المستشفى فى حالة حرجة، كما أصيب هانى مسعود يونس، على عبدالله يونس، سلطان رحيم معفن، عبدالحليم سعد مبارك، صافى مستور عطية، عبد الجواد زايد نويجى، مهند أمين عبدالله، هانى عثمان سعد، فهد فرج عوض، أنور هلال سلامة، ميلود صالح عبدالله، سلمان محمد حسن، شاهين سعد مصطفى، أشرف عباس قاسم، وجميعهم من مدينة النجيلة غرب مدينة مرسى مطروح بنحو 70 كيلو مترا، وطلاب بمدرستى الثانوى الصناعى والثانوى التجارى، بمدينة سيدى برانى، غرب مدينتهم بنحو 70 كيلو مترا.

كان قسم شرطة برانى، قد تلقى بلاغًا، بوقوع حادث تصادم سيارتين بمنطقة أبو سطيل بدائرة القسم ووجود مصابين، انتقلت على الفور قيادات الأمن، لمكان البلاغ للإشراف على إسعاف وسرعة نقل المصابين، وبالفحص تبين أنه أثناء سير السيارة، رقم 6192 ج هـ م، ماركة تويوتا ربع نقل، قيادة أشرف عباس قاطم عبيده (21 سنة) سائق مقيم النجيلة، وتحمل على متنها عدد 14 من طلبة المدارس، وبمكان الحادث اصطدمت بها سيارة أخرى وفرت هاربة، مما أدى إلى اختلال عجلة القيادة بيد قائدها ووقوع الحادث.

تم نقل المصابين إلى مستشفى برانى المركزى ومطروح العام، وجميعهم طلبة ويقيمون بمدينة النجيلة، مصابين بسجحات وكدمات وكسور متفرقة بالجسم.. بسؤال المصابين قرروا أنهم أثناء عودتهم عقب أداء الامتحان، بالمدرسة الثانوية الصناعية بمدينة سيدى برانى، فى الاتجاه إلى مدينة النجيلة، قامت إحدى السيارات غير المعلومة بالاصطدام بالسيارة التى كانوا يستقلونها، مما أدى إلى وقوع الحادث وحدوث إصابتهم، وفر قائدها هاربًا.

تم إخطار غرفة عمليات المحافظة بمضمون البلاغ، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن ظروف وملابسات الحادث وسرعة ضبط السيارة المتسببة فى الحادث وقائدها الهارب، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

إصابة 14 طالبًا فى حادث تصادم أثناء عودتهم من الامتحانات بمطروح

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بالصور والأسماء.. وفاة طالب وارتفاع المصابين لـ15 تلميذا فى حادث مطروح

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