بالفيديو والصور - في ليلة وداع جيرارد .. كريستال يُسقط ليفربول

في ليلة وداع القائد ستيفن جيرارد سقط ليفربول في فخ الهزيمة أمام كريستال بالاس 3-1 في الدوري الإنجليزي.

كريستال بالاس حل ضيفا على ليفربول في الجولة قبل الأخيرة من الدوري الإنجليزي.

لقاء شهد تكريم خاص للقائد ستيفن جيرارد لمشاركته للمرة الأخيرة مع ليفربول في ملعب أنفيلد.

شاهد - صور الظهور الأخير لجيرارد في أنفيلد

شاهد - وداع جيرارد

ليفربول تقدم أولا بهدف في الدقيقة 26 عن طريق أدم لالانا إلا أن كريستال نجح في قلب الطاولة بثلاثية جاءت عن طريق بونشيون ويلفريد زاها وجلين موراي في الدقائق 43 و60 و90.

وبهذه النتيجة ضمن نادي مانشستر يونايتد العودة إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

إذ توقف رصيد ليفربول عند النقطة 62 في المركز الخامس بفارق 6 نقاط عن مانشستر يونايتد ومتبقي لقاء واحد للريدز.

بينما رفع كريستال بالاس رصيده إلى النقطة 45 في المركز الـ12.

شاهد - أهداف المباراة