أخبار عاجلة

فيديو| لهذه الأسباب يرفض حازم إمام الترشح لرئاسة الزمالك حاليا -
بالفيديو.. حازم إمام عن تصريحات شيكابالا: «بعد أيه؟» -
فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
القبض على الشاب المتهم بقتل أمه طعنًا بالـ"الزجاج" في الشرقية -
بالفيديو| كريم حسن شحاتة: «أي مدرب هييجي الزمالك مش هينجح» -
بالفيديو.. حازم إمام: أرفض استمرار هذا اللاعب مع الزمالك -
بالفيديو.. شيكابالا: تُوجنا بالسوبر بسبب دعوات الجماهير -
هازارد يواصل تحطيم الأرقام.. ولعنة «البريميرليج» تطارد جوارديولا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. حملات لإزالة الإشغالات وصيانة المرافق غرب الإسكندرية

Google+ Print
كلف اللواء أحمد متولى، رئيس حى غرب، معاون رئيس الحى للإزالة والإشغالات والمتابعة الميدانية وإشغال الطريق ومأمور الضبطية القضائية بالحى بحملة لإزالة الإشغالات، حيث تمت إزالة عدد 3 أكشاك مخالفة بشارع التجارة كفر عشرى.

من جهة أخرى وتحت إشراف اللواء خالد محيى الدين رئيس حى العامرية أول، تابع رئيس قطاع "عبد القادر" غرب الإسكندرية ناصر نميش العمل بطريق البتروكيماويات لتغيير كابلات التليفونات النحاسية القديمة إلى كابلات من الفايبر لرفع كفاءة مستوى الخدمة للشركة المصرية للاتصالات.

كما تابع أعمال صيانة أعمدة الإنارة بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى ضمن خطة تطوير الطريق الصحراوى، كذلك تابع أعمال مطبات صناعية بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى ضمن خطة تطوير طريق إسكندرية القاهرة الصحراوى للحد من الطريق الصحراوى حرصًا على سلامة المواطنين.

كما قامت إدارة الصرف الصحى بتوجيه سيارات الكسح إلى منطقة عزبة التفتيش لمساعدة الجهاز التنفيذى لمشروعات المياة والصرف الصحى، حيث تجرى أعمال إنشاء صرف صحى بالمنطقة وتم كسح عدد 12 نقلة من مياه الصرف الصحى.

وعلى صعيد آخر قامت إدارة النظافة بالحى بتجميع القمامة والمخلفات من مناطق (شارع القسم مساكن البوسطة ومساكن الجمهورية وعزبة التفتيش)، كما توجهت إلى المركز الدولى حيث مقر مشروعك وتم كنس وتجريف الأتربة والمخلفات خارج أسوار المركز وداخله.

يأتى ذلك فيما قام حى العجمى برئاسة اللواء سامى شلتوت رئيس الحى بالمرور الميدانى على مستودع بوتاجاز الدخيلة البحرية الذى يخدم قطاع البيطاش ومنطقة الدخيلة البحرية ،ولوحظ وجود وفرة فى الأنابيب وعدم وجود زحام، وقد نبه رئيس الحى على ضرورة الالتزام بالسعر الرسمى.

إزالة 3 أكشاك مخالفة بحى غرب -اليوم السابع -5 -2015
>

إزالة 3 أكشاك مخالفة بحى غرب

صيانة كابلات التليفونات بالعامرية -اليوم السابع -5 -2015
>

صيانة كابلات التليفونات بالعامرية

حملة على المخابز بحى العامرية -اليوم السابع -5 -2015
>

حملة على المخابز بحى العامرية

كسح مياه الصرف الصحى بحى العامرية -اليوم السابع -5 -2015
>

كسح مياه الصرف الصحى بحى العامرية

رئيس الحى يشدد على الالتزام بسعر البوتاجاز -اليوم السابع -5 -2015
>

رئيس الحى يشدد على الالتزام بسعر البوتاجاز


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل

7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل