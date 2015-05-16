أخبار عاجلة

فيديو| لهذه الأسباب يرفض حازم إمام الترشح لرئاسة الزمالك حاليا -
بالفيديو.. حازم إمام عن تصريحات شيكابالا: «بعد أيه؟» -
فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
القبض على الشاب المتهم بقتل أمه طعنًا بالـ"الزجاج" في الشرقية -
بالفيديو| كريم حسن شحاتة: «أي مدرب هييجي الزمالك مش هينجح» -
بالفيديو.. حازم إمام: أرفض استمرار هذا اللاعب مع الزمالك -
بالفيديو.. شيكابالا: تُوجنا بالسوبر بسبب دعوات الجماهير -
هازارد يواصل تحطيم الأرقام.. ولعنة «البريميرليج» تطارد جوارديولا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

أمن القليوبية ينعى شهداء القضاء بالعريش

Google+ Print
أمن القليوبية ينعى شهداء القضاء بالعريش أمن القليوبية ينعى شهداء القضاء بالعريش
أصدرت مديرية أمن القليوبية بيانًا نعت فيه باسم اللواء محمود يسرى، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن القليوبية، وكافة القيادات والضباط والأفراد والعاملين المدنيين ببالغ الآسى والحزن استشهاد أبنائنا من رجال العدالة المستشارين، الذين اغتالتهم يد الخسة والغدر والإرهاب، وهم يؤدون واجبهم بشمال سيناء- واستهداف السيارة، التى كانوا يستقلونها برصاص الغدر، كما نعت المديرية ابن القليوبية الشهيد المستشار محمد مروان، الذى استشهد فى الحادث الغادر.

وقال البيان، إن مديرية أمن القليوبية تنعى شهداء الوطن وتحسبنهم عند الله أحياء يرزقون.

وقال اللواء محمود يسرى، مدير أمن القليوبية، نؤكد من جديد، وسنظل نؤكد أن رجال القوات المسلحة والشرطة المصرية ورجال العدالة سيظلون الحصن الحصين لأبناء هذا الشعب سائلين الله أن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.

- مصادر: استقبال جثامين قضاة العريش بمطار ألماظة وستقام لهم جنازة عسكرية

- أسماء وكلاء النيابة شهداء هجوم العريش الإرهابى

- القوات المسلحة تنعى شهداء العدل وتؤكد: مصرون على اقتلاع الإرهاب من جذوره
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365