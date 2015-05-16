أمن القليوبية ينعى شهداء القضاء بالعريش

أصدرت مديرية أمن القليوبية بيانًا نعت فيه باسم اللواء محمود يسرى، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن القليوبية، وكافة القيادات والضباط والأفراد والعاملين المدنيين ببالغ الآسى والحزن استشهاد أبنائنا من رجال العدالة المستشارين، الذين اغتالتهم يد الخسة والغدر والإرهاب، وهم يؤدون واجبهم بشمال سيناء- واستهداف السيارة، التى كانوا يستقلونها برصاص الغدر، كما نعت المديرية ابن القليوبية الشهيد المستشار محمد مروان، الذى استشهد فى الحادث الغادر.

وقال البيان، إن مديرية أمن القليوبية تنعى شهداء الوطن وتحسبنهم عند الله أحياء يرزقون.

وقال اللواء محمود يسرى، مدير أمن القليوبية، نؤكد من جديد، وسنظل نؤكد أن رجال القوات المسلحة والشرطة المصرية ورجال العدالة سيظلون الحصن الحصين لأبناء هذا الشعب سائلين الله أن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.

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