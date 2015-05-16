بالصور.. محافظ بنى سويف يوزع 200 شنطة رمضانية على عمال النظافة

قام المستشار محمد سليم "محافظ بنى سويف" اليوم السبت، بتوزيع 200 شنطة رمضانية على عمال مشروع النظافة بمناسبة شهر رمضان الكريم، وذلك بنادى الإدارة المحلية "كورنيش النيل مدينة بنى سويف" بحضور المسشتار العسكرى بالمحافظة، ورئيس مركز ومدينة بنى سويف وبعض القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وأكد المحافظ، خلال حفل التوزيع، أنه حريص على تقديم الدعم والمساعدة للأسر الفقيرة ومحدودى الدخل بالتنسيق مع الجهات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدنى من خلال الوقوف على احتياجات الفئات الأكثر احتياجا بالمحافظة، والعمل على توفيرها فى حدود الإمكانات المتاحة، بالإضافة إلى تقديم الدعم النقدى أو العينى لبعض الحالات، التى تتطلب التدخل الفورى لمساعدتها، فضلا عن السعى الجاد فى تنفيذ خطة الحكومة، التى تهدف لتحسين مستوى الخدمات والمرافق خاصة فى القرى النائية والأكثر احتياجا".

>كما "أشار المحافظ إلى أن الجهاز التنفيذى بالمحافظة يسعى لتحسين وضع العاملين بمنظومة النظافة من خلال زيادة أجورهم وتقنين أوضاعم الوظيفية وتقديم أوجه الدعم المختلفة لهم، تحفيزا لهم للتفانى فى العمل وتحسين المنظومة بأكملها.



>

محافظ بنى سويف يصافح عمال النظافة



>

ويوزع الشنط الرمضانية عليهم



>

العمال يصافحون محافظ بنى سويف



>

محافظ بنى سويف ورئيس المدينة مع العمال



>

المحافظ يستمع لشكوى أحد العمال