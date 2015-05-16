دفن جثمان المستشار عبد المنعم عثمان شهيد الإرهاب بمسقط رأسه بالسويس اليوم

قال مصدر أمنى فى السويس، إن أحد المستشارين الثلاثة، الذين استشهدوا اليوم فى العملية الإرهابية الخسيسة، التى تمت اليوم فى العريش هو من أبناء محافظة السويس، وهو المستشار عبد المنعم عثمان.

وأضاف المصدر، أن جثمان المستشار عبد المنعم عثمان سيصل السويس فى وقت متأخر مساء اليوم، بعد الانتهاء من الجنازة العسكرية للفقيد بمطار النزهة بالقاهرة.

يذكر أن الشهيد شقيق المقدم محمد عثمان الضابط بإدارة البحث الجنائى.

وكان الشهيد وكيلا للنائب العام بمحكمة العريش، واستشهد ومستشاران آخران وسائق السيارة، التى كانوا يستقلونها بعد صدور الحكم على مرسى وإحالة اوراقة لفضيلة المفتى فى قضية الهروب الكبير.

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