مصرع شخص وإصابة إثنين أخرين في انهيار منزل بالمنوفية

لقي شخص مصرعه ، وأصيب شقيقين بإصابات بالغة عقب سقوط جدار منزل بقرية شبرا بخوم مركز قويسنا بمحافظة المنوفية ، فيما تمكنت الحماية المدنية بمساعدة الأهالي من استخراج جثة المتوفي ، وتم نقلها والمصابين إلى مستشفى قويسنا العام ، وحرر محضر بالواقعة ، وتولت النيابة التحقيق .

تلقى اللواء ممتاز فهمى مدير أمن المنوفية ، إخطارًا من الرائد حاتم الدهشان رئيس مباحث قويسنا ، بانهيار جدار منزل بقرية شبرا بخوم بقويسنا ، أثناء قيام مالكيه بعمليات الهدم على بعض العمال ، أثناء قيامهم بأعمال هدم المنزل .

من جانبه أكد اللواء عبد السلام عبد الباري رئيس مجلس مدينة قويسنا ، أن الحادث أسفر عن مصرع كل من “أحمد عبد الخالق اﻷجهوري – 40 سنة”، وإصابة “السيد كمال العراقي – 19سنة”، و”كمال السيد العراقي – 45 سنة”، بكسور وجروح مختلفة، وتم نقل المصابين والجثة لمستشفى قويسنا المركزي، وأضاف أن الضحايا لم يأخذوا الاحتياطات اللازمة لحمايتهم.