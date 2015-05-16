بكري: القضاء تعامل مع مرسي كـ«مجرم».. ولا تفاوض مع جماعة تقتل بإسم الدين

أكد الكاتب الصحفي، مصطفي بكري، رئيس تحرير جريدة الأسبوع، أن الجماعات الإرهابية رتبت وخططت قبل الهجوم الارهابي بالعريش بعد حكم المحكمة اليوم.

وأكمل بكري خلال حواره ببرنامج الحياة اليوم أن الدولة يجب أن تتخذ خطوات جادة لحماية القضاة لتعرضهم للمخاطر خلال الفترة المقبلة، موضحًا أنه لا يتصور أن قضاء مصر لن يهتز بأفعال الجماعة الإرهابية.

وأضاف أنه لابد على الدولة أن تحاول كسب أهالي سيناء في صفها وسماع مطالبهم بعيدًا عن الأمن، ورفض بكري التفاوض أو المصالحة مع جماعة إرهابية تقتل وتذبح بإسم الدين.

وأوضح أن القضاء المصري يتعامل مع محمد مرسي ليس كرئيس مصري سابق لكن كمتهم ارتكب جرم و لابد من معاقبته.

وأتم ضاف بكري أنه لابد على الدولة التصدي لأي جهة أو دولة تطاول أو تتدخل في شئون مصر.