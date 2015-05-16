أخبار عاجلة

فيديو| لهذه الأسباب يرفض حازم إمام الترشح لرئاسة الزمالك حاليا -
بالفيديو.. حازم إمام عن تصريحات شيكابالا: «بعد أيه؟» -
فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
القبض على الشاب المتهم بقتل أمه طعنًا بالـ"الزجاج" في الشرقية -
بالفيديو| كريم حسن شحاتة: «أي مدرب هييجي الزمالك مش هينجح» -
بالفيديو.. حازم إمام: أرفض استمرار هذا اللاعب مع الزمالك -
بالفيديو.. شيكابالا: تُوجنا بالسوبر بسبب دعوات الجماهير -
هازارد يواصل تحطيم الأرقام.. ولعنة «البريميرليج» تطارد جوارديولا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

بكري: القضاء تعامل مع مرسي كـ«مجرم».. ولا تفاوض مع جماعة تقتل بإسم الدين

Google+ Print
بكري: القضاء تعامل مع مرسي كـ«مجرم».. ولا تفاوض مع جماعة تقتل بإسم الدين بكري: القضاء تعامل مع مرسي كـ«مجرم».. ولا تفاوض مع جماعة تقتل بإسم الدين

مصطفي بكري

أكد الكاتب الصحفي، مصطفي بكري، رئيس تحرير جريدة الأسبوع، أن الجماعات الإرهابية رتبت وخططت قبل الهجوم الارهابي بالعريش بعد حكم المحكمة اليوم.

وأكمل بكري خلال حواره ببرنامج الحياة اليوم أن الدولة يجب أن تتخذ خطوات جادة لحماية القضاة لتعرضهم للمخاطر خلال الفترة المقبلة، موضحًا أنه لا يتصور أن قضاء لن يهتز بأفعال الجماعة الإرهابية.

وأضاف أنه لابد على الدولة أن تحاول كسب أهالي سيناء في صفها وسماع مطالبهم بعيدًا عن الأمن، ورفض بكري التفاوض أو المصالحة مع جماعة إرهابية تقتل وتذبح بإسم الدين.

وأوضح أن القضاء المصري يتعامل مع محمد مرسي ليس كرئيس مصري سابق لكن كمتهم ارتكب جرم و لابد من معاقبته.

وأتم ضاف بكري أنه لابد على الدولة التصدي لأي جهة أو دولة تطاول أو تتدخل في شئون مصر.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور

فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور

السيسي: «أثق بشدة في ترامب.. ووعدني باستمرار المساعدات العسكرية لمصر»

السيسي: «أثق بشدة في ترامب.. ووعدني باستمرار المساعدات العسكرية لمصر»

السيسي: توغل «داعش» بليبيا يزيد فرص تنفيذ عمليات إرهابية في مصر

السيسي: توغل «داعش» بليبيا يزيد فرص تنفيذ عمليات إرهابية في مصر

أسعار العملات اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في بنك مصر