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أحمد الفيشاوي .. إلى مهرجان "كان"

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أحمد الفيشاوي .. إلى مهرجان "كان" أحمد الفيشاوي .. إلى مهرجان "كان"

السبت 16-05-2015 21:55

يستعد الممثل المصري أحمد الفيشاوي للسفر إلى مهرجان "كان" السينمائي، من أجل تمثيل شركته "الكلب الكريستال" وأحدث إنتاجاتها فيلم "خارج الخدمة" الذي قام الفيشاوي ببطولته، إلى جانب شركة "الأصدقاء" التي شارك في تأسيسها، وتأتي هذه الخطوة من خلال النسخة الثانية لمركز السينما العربية الذي تجري فعالياته ضمن سوق الفيلم التابع للمهرجان.
 

وقد شارك فيلم "خارج الخدمة" في النسخة الأولى من مركز السينما العربية، التي أقيمت فبراير الماضي ضمن السوق السينمائي الأوروبي بالدورة الـ 65 من مهرجان برلين السينمائي الدولي، وبعد انطلاق الفيلم في دور العرض المصرية بنفس الشهر، وهو أول أعمال شركة "الكلب الكريستال" بالتعاون مع شركة "tProductions"، وهو من تأليف عمر سامي وإخراج محمود كامل.
 

وقد قام الفيشاوي ببطولة "خارج الخدمة" أمام النجمة رضا، إذ يقدم الفيلم إثارة نفسية تأخذ المشاهدين في رحلة عبر علاقة غريبة تنشأ بين نقيضين، وهما سعيد "أحمد الفيشاوي" الذي يعيش حياة بائسة تقترب من حياة المشردين، وهدى "شيرين رضا" التي تعيش وحيدة وكل ما تفعله في الحياة هو مشاهدة التلفاز فقط.

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