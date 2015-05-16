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جهود لكشف غموض انتحار سيدة أمام قطار ركاب بالمنيا

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جهود لكشف غموض انتحار سيدة أمام قطار ركاب بالمنيا جهود لكشف غموض انتحار سيدة أمام قطار ركاب بالمنيا

ارشيفية

تكثف إدارة البحث الجنائي بالمنيا ، من جهودها لكشف ملابسات قيام سيدة مجهولة الهوية ، بالإنتحار أمام قطار ركاب بمركز سمالوط .

تلقي مأمور مركز شرطة سمالوط ، بلاغًا من أمين الشرطة محمد عبد الموجود المعين بخدمة مزلقان سمالوط البحري ، بقيام سيدة مجهولة الهوية “بالإنتحار” ، بإلقاء نفسها أمام القطار رقم 975 القادم من مدينة المنيا والمتجه للقاهرة ، مما أدى إلي مصرعها في الحال، وبالفحص تبين إن الجثة لسيدة في العقد الرابع من العمر ، وترتدي كامل ملابسها ، وقرط ذهبي بالأذن ، وبمناظرة الجثة تبين إصابتها بنزيف بالأنف ، وكسور متفرقة بالرأس ، وتم نقلها إلي مشرحة المستشفي العام ، تحت تصرف النيابة التي باشرت التحقيق ، وكلفت إدارة البحث الجنائي بإتخاذ إجراءات النشر عن الجثة ، وتحديد هويتها وكشف ملابسات وغموض الواقعة.

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