جهود لكشف غموض انتحار سيدة أمام قطار ركاب بالمنيا

تكثف إدارة البحث الجنائي بالمنيا ، من جهودها لكشف ملابسات قيام سيدة مجهولة الهوية ، بالإنتحار أمام قطار ركاب بمركز سمالوط .

تلقي مأمور مركز شرطة سمالوط ، بلاغًا من أمين الشرطة محمد عبد الموجود المعين بخدمة مزلقان سمالوط البحري ، بقيام سيدة مجهولة الهوية “بالإنتحار” ، بإلقاء نفسها أمام القطار رقم 975 القادم من مدينة المنيا والمتجه للقاهرة ، مما أدى إلي مصرعها في الحال، وبالفحص تبين إن الجثة لسيدة في العقد الرابع من العمر ، وترتدي كامل ملابسها ، وقرط ذهبي بالأذن ، وبمناظرة الجثة تبين إصابتها بنزيف بالأنف ، وكسور متفرقة بالرأس ، وتم نقلها إلي مشرحة المستشفي العام ، تحت تصرف النيابة التي باشرت التحقيق ، وكلفت إدارة البحث الجنائي بإتخاذ إجراءات النشر عن الجثة ، وتحديد هويتها وكشف ملابسات وغموض الواقعة.