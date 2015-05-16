“قضاة مصر”: القضاة ثابتون في نضالهم بالرغم من أفعال الجماعات الإرهابية

أكد المستشار محمد عبده صالح أمين صندوق نادي قضاة مصر أن عدد كبير من القضاة في انتظار جثامين القضاة الشهداء في مطار ألماظة.

وأكمل صالح خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحياة اليوم أن قضاة مصر لن يتراجعوا عن نضالهم بالرغم من أفعال الجماعات الإرهابية، مضيفًا أن جماعة الإخوان عبارة عن مجموعة من “الشواذ”، وعلى الدولة أن تتخلص منهم بتكاتف الشعب المصري.

وأوضح أن نادي القضاة سيتخذ إجراءات تجاه الحادث عقب دفن جثامين القضاة الشهداء، كاشفًا عن وصول القاضي المصاب مع جثامين الشهداء على متن الطائرة لكي يخضع لرعاية طبية أكثر في القاهرة.