أخبار عاجلة

فيديو| لهذه الأسباب يرفض حازم إمام الترشح لرئاسة الزمالك حاليا -
بالفيديو.. حازم إمام عن تصريحات شيكابالا: «بعد أيه؟» -
فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
القبض على الشاب المتهم بقتل أمه طعنًا بالـ"الزجاج" في الشرقية -
بالفيديو| كريم حسن شحاتة: «أي مدرب هييجي الزمالك مش هينجح» -
بالفيديو.. حازم إمام: أرفض استمرار هذا اللاعب مع الزمالك -
بالفيديو.. شيكابالا: تُوجنا بالسوبر بسبب دعوات الجماهير -
هازارد يواصل تحطيم الأرقام.. ولعنة «البريميرليج» تطارد جوارديولا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

“قضاة مصر”: القضاة ثابتون في نضالهم بالرغم من أفعال الجماعات الإرهابية

Google+ Print
“قضاة مصر”: القضاة ثابتون في نضالهم بالرغم من أفعال الجماعات الإرهابية “قضاة مصر”: القضاة ثابتون في نضالهم بالرغم من أفعال الجماعات الإرهابية

المستشار محمد صالح

 

أكد المستشار محمد عبده صالح أمين صندوق نادي قضاة أن عدد كبير من القضاة في انتظار جثامين القضاة الشهداء في مطار ألماظة.

وأكمل صالح خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحياة اليوم أن قضاة مصر لن يتراجعوا عن نضالهم بالرغم من أفعال الجماعات الإرهابية، مضيفًا أن جماعة الإخوان عبارة عن مجموعة من “الشواذ”، وعلى الدولة أن تتخلص منهم بتكاتف الشعب المصري.

وأوضح أن نادي القضاة سيتخذ إجراءات تجاه الحادث عقب دفن جثامين القضاة الشهداء، كاشفًا عن وصول القاضي المصاب مع جثامين الشهداء على متن الطائرة لكي يخضع لرعاية طبية أكثر في القاهرة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور

فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور

السيسي: «أثق بشدة في ترامب.. ووعدني باستمرار المساعدات العسكرية لمصر»

السيسي: «أثق بشدة في ترامب.. ووعدني باستمرار المساعدات العسكرية لمصر»

السيسي: توغل «داعش» بليبيا يزيد فرص تنفيذ عمليات إرهابية في مصر

السيسي: توغل «داعش» بليبيا يزيد فرص تنفيذ عمليات إرهابية في مصر

أسعار العملات اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في بنك مصر