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تناول عصير البرتقال يومياً يقوى الذاكرة

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تناول عصير البرتقال يومياً يقوى الذاكرة تناول عصير البرتقال يومياً يقوى الذاكرة
نتائج جديدة ومثيرة للغاية، كشفت عنها مؤخراً دراسة طبية حديثة أشرف عليها باحثون من جامعة ريدنج الإنجليزية، حيث أشارت أن تناول عصير البرتقال بشكل يومى يساهم فى تعزيز قوة المخ لدى كبار السن.

وشملت الدراسة 24 سيدة و13 رجلاً، تتراوح أعمارهم ما بين 60 و81 عام، وكشفت النتائج أن تناول 500 مل من عصير البرتقال بشكل يومى منتظم يساهم فى تحسين وظائف مخ الأشخاص كبار السن، ويساهم فى تعزيز ذاكرتهم وتحسين القدرات العقلية بشكل عام.

وتابعت الدراسة أن عصير البرتقال ساهم فى تعزيز الذاكرة وتحسين قدرة كبار السن على الكلام والاستجابة السريعة بنسبة 8%، وذلك خلال شهرين فقط تم إجراء الدراسة فيهم.

وأضاف الباحثون فى الوقت نفسه أنه ليس من الضرورى أن يتناول الأشخاص نصف لتر من عصير البرتقال يومياً ويمكن تناول كميات أقل حال الرغبة فى ذلك، نظراً لأن العصير يحتوى على قدر كبير من السكر والسعرات الحرارية.

ونشرت هذه النتائج بالمجلة الطبية "American Journal of Clinical Nutrition"، وكما نشرت على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية فى الخامس عشر من شهر مايو الجارى.

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