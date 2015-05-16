مش بس للتجميل.. البوتكس يعالج سلس البول ويخفف فرط نشاط المثانة

• ما هو فرط نشاط المثانة؟

• مدى فاعلية حقن البوتوكس

على الرغم من أن البوتوكس منذ فترة طويلة يستخدم لإخفاء شيخوخة الجلد عن طريق ارتخاء العضلات بالوجه، لكن كشفت دراسة علمية حديثة أن البوتوكس هو أيضا مفيد لعلاج سلس البول "التبول اللاإرادى".>وأوضح الباحثون أن فرط نشاط المثانة فى أغلب الأحيان يأتى دون سابق إنذار، مما يؤدى إلى الرغبة فى التبول المستمر أو التبول اللاإرادى.>وأشار باحثون من جمعية المسالك البولية الأميركية فى نيو أورليانز، إلى أن حقن البوتوكس مباشرة فى عضلة المثانة قد يكون وسيلة فعالة وآمنة لعلاج مشكلة سلس البول.

وقال الدكتور فيكتور نيتى، نائب رئيس قسم المسالك البولية فى مركز أنجون الطبى التابع لجامعة نيويورك، إن البوتوكس له تأثير جيد، طويل الأمد وآمن مع مرور الوقت بين المرضى الذين لا تستجيب معهم العلاجات التقليدية.

>ولتأكيد نتائج الدراسة قام نيتى وفريقه بتحليل بيانات 227 شخص مريض الذين تلقوا حقن البوتوكس (بمعدل أقل من حقنتين سنوياً) على مدى أربع سنوات.

ووجد الباحثون أن ما يقرب من تسعة فى 10 المرضى حدث لهم انخفاضا بنسبة 50 فى المئة أو أكثر فى مشاكل سلس البول اليومية.

وأضاف الباحثون أن حقن البوتوكس لها نتائج جيدة على المدى البعيد لكنها يجب أن تحقن مرتين سنوياً فى المثانة.

وقد وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية “FDA” على حقن البوتوكس لأول مرة لعلاج فرط نشاط المثانة فى يناير عام 2013.

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